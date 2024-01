Papa Francesco a Aperto su Che Tempo Che Fa: Dimissioni, Benedizioni alle Coppie Gay, e il Desiderio di Tornare in Argentina

Papa Francesco, in un'intervista emozionante con Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" su Nove, affronta diversi argomenti, svelando il suo pensiero su temi scottanti come le dimissioni, le benedizioni alle coppie gay, e il desiderio di ritornare nella sua Argentina natale dopo dieci anni di assenza.

Rispondendo alle domande sulle possibili dimissioni, il Papa afferma che, sebbene sia un'opzione aperta per tutti i Papi, al momento non è al centro dei suoi pensieri. "Finché mi sento in grado di servire, vado avanti; quando non ce la farò più, sarà il momento di pensarci", aggiunge con umiltà.

Una delle questioni più controverse affrontate è quella delle benedizioni alle coppie gay. Papa Francesco difende la sua decisione, sottolineando che la Chiesa deve benedire tutti, poiché "il Signore benedice tutti, tutti coloro che vengono". Tuttavia, riconosce il prezzo di solitudine che alcune decisioni comportano, ma insiste sul fatto che la Chiesa deve aiutare le persone a trovare la strada, anziché condannarle sin dall'inizio.

Il pontefice esprime la sua preoccupazione per la tragedia delle guerre, attribuendola al commercio delle armi. Parla dei bambini vittime dei conflitti, affermando che "un bambino che dimentica il sorriso è criminale". In risposta a ciò, annuncia il primo incontro mondiale dei bambini a Roma, programmato per fine maggio, per attirare l'attenzione su di loro come il futuro dell'umanità.

Papa Francesco rivela anche il suo desiderio di tornare in Argentina quest'anno e annuncia un viaggio in Polinesia per il mese di agosto. Esprime la sua preoccupazione per il dolore della sua gente in Argentina e afferma che vorrebbe fare il suo viaggio dopo dieci anni di assenza.

Concludendo l'intervista, il Papa sottolinea il perdono divino e il desiderio di un inferno vuoto, affermando che Dio perdona sempre e che spesso siamo noi a stancarci di chiedere perdono.