Dungeons & Dragons: Uscita Manuali in Europa

Annunciate le date di uscita del Manuale del Giocatore e della Guida del Dungeon Master per Italia, Francia, Germania e Spagna!

Wizards of the Coast è entusiasta di annunciare le date di uscita dei due attesissimi titoli in arrivo per gli appassionati in italiano, francese, tedesco e spagnolo.

Il Manuale del Giocatore aggiornato sarà lanciato l'8 maggio, aprendo nuove ed entusiasmanti possibilità per tutti i giocatori di Dungeons & Dragons in Europa. Questa versione rivista delle regole fondamentali offre ai giocatori e ai gruppi ancora più opportunità di esplorare, creare nuovi personaggi eroici e divertirsi con il gioco di ruolo più famoso al mondo!

noltre, siamo entusiasti di annunciare che il 26 giugno uscirà la Guida del Dungeon Master! Diversi miglioramenti a questo manuale base essenziale aiuteranno i Dungeon Master nuovi ed esperti a creare avventure epiche con i loro amici.

Insieme, questi due prodotti formano la combinazione perfetta per chi gioca in italiano o nelle altre lingue annunciate. Sia che siate veterani o che abbiate appena iniziato il vostro viaggio, questi prodotti sono indispensabili per migliorare la vostra esperienza di gioco di D&D e vivere nuove avventure.

Sebbene i piani iniziali per il Manuale del Giocatore prevedessero l'uscita a marzo, ritardi imprevisti nella produzione hanno portato a uno slittamento della tempistica. Wizards è lieta di confermare che questi problemi sono stati risolti. È importante notare che la Guida del Dungeon Master e il Manuale dei Mostri, la cui uscita è prevista per settembre 2025, non sono interessati da questi ritardi e rimarranno in linea con la tabella di marcia.

