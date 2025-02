Esplora il mondo di ‘Avowed’ su GeForce NOW

Per festeggiare il quinto anniversario di GeForce Now, ‘Avowed’ arriva nel Cloud

Gli utenti di GeForce NOW possono immergersi immediatamente nell’action RPG di Obsidian Entertainment, Avowed, senza dover attendere il download del gioco. Grazie allo streaming dal cloud, non ci sono limiti hardware: puoi giocare su PC, Mac, SHIELD TV, Smart TV e molto altro.

Esplora i misteri delle Terre Viventi e affronta la devastante piaga del Flagello Onirico con una grafica straordinaria. Gli utenti Performance possono godersi il gioco fino a 1440p, mentre gli utenti Ultimate possono vivere l’esperienza in 4K.

Avowed fa parte della line-up di questa settimana, che include sei nuovi titoli nel cloud. Inoltre, tornano i pass giornalieri, ora disponibili in quantità limitate. Con un pass giornaliero, hai accesso illimitato per 24 ore al cloud gaming con tutti i vantaggi degli abbonamenti GeForce NOW Ultimate o Performance.

Resta sintonizzato per aggiornamenti su nuove opzioni di abbonamento in arrivo!

Date un’occhiata alla lista dei giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW:

Avowed (Nuovo lancio su Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 18/02)

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Nuovo lancio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 20/02)

Lost Records: Bloom & Rage (Nuovo lancio su Steam, 18/02)

Abiotic Factor (Steam)

HUMANITY (Steam)

Songs of Silence (Steam)

