Principe Harry e il visto USA: documenti sull'uso di droghe saranno resi pubblici

Il principe Harry è al centro di un'indagine riguardante la veridicità delle informazioni fornite nella sua domanda di visto per gli Stati Uniti. Dopo che Harry ha ammesso nel suo libro di memorie "Spare" di aver fatto uso di cannabis, cocaina e funghi allucinogeni, la Heritage Foundation, un think tank conservatore con sede a Washington, ha avviato una causa legale per ottenere la divulgazione dei documenti di immigrazione del duca del Sussex. L'obiettivo è verificare se Harry abbia dichiarato l'uso di sostanze stupefacenti nella sua richiesta di visto, come previsto dalla legge statunitense.

Gli avvocati del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) hanno concordato di rendere pubblici tre dei quattro documenti compilati da Harry, seppur con alcune parti oscurate per proteggere informazioni sensibili. Un quarto documento rimarrà riservato. Questa decisione segue l'udienza del 5 febbraio 2025 presso una corte federale a Washington, presieduta dal giudice Carl J. Nichols, che ha ordinato la massima trasparenza possibile nella divulgazione dei materiali relativi al visto di Harry.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non avere intenzione di espellere il principe Harry dal Paese, nonostante le ammissioni sull'uso di droghe. In un'intervista al New York Post, Trump ha affermato: "Non voglio farlo. Lo lascerò in pace. Ha già abbastanza problemi con la moglie. Lei è terribile". Questa dichiarazione rappresenta un cambio di rotta rispetto a precedenti affermazioni durante la campagna elettorale, in cui Trump aveva suggerito possibili azioni contro Harry in caso di false dichiarazioni sul visto.

Il principe Harry si è trasferito negli Stati Uniti nel 2020 insieme alla moglie Meghan Markle e ai loro figli, Archie e Lilibet, stabilendosi a Montecito, in California. Le recenti rivelazioni potrebbero avere implicazioni legali per la sua permanenza nel Paese, a seconda di quanto emergerà dalla divulgazione dei documenti e dalle indagini in corso.

