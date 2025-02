Grande Fratello: gli eventi salienti della puntata del 20 febbraio 2025

Nella trentatreesima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 20 febbraio 2025 su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha guidato una serata ricca di emozioni, confronti e colpi di scena.

Eliminazione di Maxime Mbanda

Tra i dieci concorrenti in nomination, Maxime Mbanda è stato il meno votato dal pubblico, sancendo così la sua uscita dalla Casa. L'eliminazione è avvenuta dopo una settimana di televoto che ha visto coinvolti numerosi partecipanti.

Confronto tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti

Alfonso D'Apice, eliminato nella precedente puntata, è rientrato nella Casa per un confronto con Mariavittoria Minghetti. Durante l'incontro, Alfonso ha espresso il suo disappunto, affermando: "Tu mi hai tradito più volte e io in Casa me ne ero reso conto". Mariavittoria, dal canto suo, lo ha accusato di aver utilizzato certe dichiarazioni come "arma per creare scompiglio".

Sorpresa per Helena Prestes

La concorrente Helena Prestes ha ricevuto un toccante videomessaggio dalla sorella Mariana. Nel messaggio, Mariana ha ricordato la loro complicità fin dall'infanzia e ha incoraggiato Helena, sottolineando il suo coraggio e assicurandole che non sarà mai sola. Helena, visibilmente commossa, ha ringraziato la sorella per le parole affettuose.

Nomination: cinque concorrenti a rischio eliminazione

La serata si è conclusa con le nuove nomination. I concorrenti a rischio eliminazione sono: Mattia Fumagalli, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Giglio e Iago Garcia. Il pubblico è ora chiamato a votare per salvare il proprio preferito attraverso il televoto.

La puntata ha offerto momenti di forte intensità, mettendo in luce le dinamiche complesse tra i concorrenti e preparando il terreno per ulteriori sviluppi nelle prossime serate del reality show.

