Mahmood ritorna con il nuovo singolo Sottomarini

Da oggi, 21 febbraio 2025, è disponibile "Sottomarini", il nuovo singolo di Mahmood, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano è stato presentato a sorpresa durante la finale della 75ª edizione del Festival di Sanremo, dove Mahmood aveva co-condotto la serata delle cover insieme a Carlo Conti e Geppi Cucciari.

Scritto dallo stesso Mahmood, "Sottomarini" è una ballata che esplora l'universo intimo dell'artista, utilizzando la metafora dei sottomarini per rappresentare la profondità e l'introspezione, andando oltre la superficie. L'infanzia è il punto di partenza del brano, simbolo di purezza, autenticità e amore incondizionato, invitando a preservare il bambino interiore presente in ognuno di noi.

Nei giorni precedenti l'esibizione, numerose parrucche fucsia sono state avvistate per le strade di Sanremo, richiamando quella indossata da Mahmood da bambino nella copertina del singolo.

A un anno dall'uscita di "Nei letti degli altri", album certificato disco di platino con oltre 820 milioni di stream, Mahmood riprenderà il suo tour nei palasport a maggio. Le date previste includono il 17 maggio all'Unipol Arena di Bologna, il 20 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, il 21 maggio al Palapartenope di Napoli, il 24 maggio all'Inalpi Arena di Torino e il 25 maggio all'Unipol Forum di Milano.

"Sottomarini" segna un nuovo capitolo nella carriera di Mahmood, consolidando la sua presenza sulla scena musicale italiana e internazionale.

