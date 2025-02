Cina: scoperto nuovo coronavirus trasmissibile dai pipistrelli all'uomo

Un gruppo di scienziati cinesi ha identificato un nuovo coronavirus che può essere trasmesso dai pipistrelli agli esseri umani utilizzando lo stesso recettore cellulare del SARS-CoV-2. La ricerca, guidata dalla virologa Shi Zhengli dell'Istituto di virologia di Wuhan, è stata riportata dal South China Morning Post.

Il nuovo virus, denominato HKU5-CoV-2, appartiene a un lignaggio distinto di coronavirus e ha la capacità di legarsi al recettore ACE2 umano, facilitando l'infezione delle cellule umane. Nonostante questa caratteristica, gli scienziati hanno osservato che la virulenza di HKU5-CoV-2 è significativamente inferiore rispetto a quella del SARS-CoV-2, il virus responsabile della pandemia di COVID-19. Pertanto, il rischio che HKU5-CoV-2 possa diffondersi ampiamente nella popolazione umana è considerato limitato.

Nel loro studio, pubblicato sulla rivista Cell, i ricercatori hanno evidenziato la necessità di un monitoraggio attento dei merbecovirus dei pipistrelli, poiché presentano un potenziale elevato di trasmissione all'uomo, sia attraverso il contatto diretto che tramite ospiti intermedi.

Questa scoperta avviene a cinque anni dal primo caso ufficiale di COVID-19 registrato in Italia, all'ospedale di Codogno. La nuova ricerca sottolinea l'importanza di una sorveglianza continua sui coronavirus presenti nei pipistrelli per prevenire potenziali future pandemie.

