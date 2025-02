Acquista Split Fiction e gioca gratuitamente con un amico con il Pass amici

Oggi, EA e Hazelight Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Split Fiction che annuncia il ritorno del Pass amici, una delle funzioni più distintive di Hazelight che consente agli utenti di condividere gratuitamente l'esperienza co-op con un amico acquistando una sola copia del gioco. Con Split Fiction, il Pass amici è più forte che mai grazie all'introduzione del Cross-Play, che permette di fare squadra con chiunque a prescindere dalla piattaforma utilizzata (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S). Se nessuno dei due utenti possiede una copia del gioco, con il Pass amici entrambi potranno ugualmente giocare una versione di prova GRATUITA per avere un assaggio della magia co-op di Hazelight! Scopri di più sul Pass amici nel nostro ultimo post qui.!

Dai un'occhiata al trailer ufficiale del Pass amici di Split Fiction QUI -

https://www.youtube.com/watch?v=6iHbGHSAHLY

Le protagoniste di Split Fiction allo State of Play - Durante l'evento State of Play di Sony, EA e Hazelight Studios hanno presentato in anteprima un nuovo trailer di Split Fiction, il nuovo co-op d'azione e avventura in cui scoprirai un'epica storia di amicizia tra mondi fantascientifici e fantasy.Trailer ufficiale della storia - https://www.

Nuovo trailer di Split Fiction - Il trailer di Split Fiction mostra le storie secondarie e il gameplay coopOggi Hazelight ha pubblicato un nuovo trailer di Split Fiction, l'avventura cooperativa dello studio che permette ai giocatori di saltare tra mondi fantascientifici e fantastici.

HAZELIGHT E EA ORIGINALS PRESENTANO SPLIT FICTION - Gli ideatori di It Takes Two, eletto gioco dell'anno 2021, tornano con un'altra avventura che sfida il genere co-op con dinamiche di gioco in continua evoluzione. Guarda il trailer di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=fcwngWPXQtg Electronic Arts I e Hazelight Studios hanno presentato Split Fiction, un gioco d'azione e avventura che sfida i confini del genere co-op.