POKÉMON DAY 2025

THE POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL ANNUNCIA UNA NUOVA PRESENTAZIONE POKÉMON PRESENTS

In vista del Pokémon Day, che si terrà il 27 febbraio 2025, The Pokémon Company International ha annunciato una serie di iniziative dedicate ai fan, offrendo agli Allenatori di tutto il mondo l'opportunità di interagire con il marchio Pokémon in modi completamente nuovi. Il Pokémon Day è un evento annuale che celebra l'uscita in Giappone dei primi videogiochi Pokémon: Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Verde. Da allora, il brand Pokémon è diventato uno dei più rispettati e di maggior successo nell’industria dell’intrattenimento, supportato da una community appassionata e attiva.In occasione di questa celebrazione, The Pokémon Company invita gli Allenatori di tutto il mondo a seguire la presentazione Pokémon Presents durante il Pokémon Day, per entusiasmanti aggiornamenti e annunci legati all’intero universo Pokémon. La presentazione sarà trasmessa in streaming il 27 febbraio 2025 alle ore 15:00 italiane sui canali ufficiali Pokémon di YouTube e Twitch.Oltre a prendere parte ai festeggiamenti con Pokémon Presents, gli Allenatori potranno approfittare di una serie di iniziative dedicate al Pokémon Day per tutto il mese di febbraio 2025. Tra queste, esperienze e prodotti ispirati a Eevee e alle sue evoluzioni, tra i Pokémon più amati dai fan, oltre a eventi Play! Pokémon che riuniranno la community a livello locale e molto altro. Gli Allenatori potranno anche partecipare alle conversazioni online utilizzando l’hashtag #PokemonDay e rimanere aggiornati sulle ultime novità tramite i canali social ufficiali di Pokémon.

Animazione Pokémon I fan che desiderano celebrare il Pokémon Day immergendosi nella serie animata Pokémon potranno seguire le più recenti avventure di Liko e Roy su Netflix, dove il 27 febbraio 2025 verrà resa disponibile l’intera prima stagione di Orizzonti Pokémon.Inoltre, per un periodo limitato, dal 21 febbraio al 9 marzo 2025, gli episodi de La concierge Pokémon, la celebre serie animata in stop motion, torneranno disponibili sul canale YouTube ufficiale di Pokémon. La serie racconta le vicende di Haru, concierge del Resort Pokémon, del suo compagno di lavoro Psyduck e dei numerosi Pokémon e Allenatori ospiti della struttura. Nuovi episodi sono attualmente in fase di produzione in collaborazione con Netflix e dwarf studios.

Altre iniziative ed esperienze rivolte ai fan Festeggiamenti per il Pokémon Day presso le Leghe Pokémon Durante il Pokémon Day, le Leghe Pokémon aderenti all’iniziativa organizzeranno eventi Play! Pokémon non competitivi, offrendo agli appassionati di tutte le età l’opportunità di provare il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), i videogiochi Pokémon e Pokémon GO insieme ad altri Allenatori della propria community, indipendentemente dal livello di esperienza. Questi eventi rappresenteranno anche un'ottima occasione per i nuovi Allenatori che desiderano imparare a giocare.Fino a esaurimento scorte, durante gli eventi organizzati dalle Leghe Pokémon i partecipanti potranno ricevere la carta promozionale del Pokémon Day 2025, dedicata a Sylveon. Inoltre, saranno distribuiti gratuitamente mazzi dimostrativi di Pikachu-ex e Charizard-ex, vari accessori del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e carte promozionali con le illustrazioni vincitrici del concorso di illustrazione del GCC Pokémon 2024.Le carte promozionali del concorso di illustrazioni del GCC Pokémon 2024 saranno disponibili anche in omaggio, a partire dal 21 febbraio 2025, a fronte di un acquisto presso i negozi aderenti all’iniziativa, fino a esaurimento scorte. Gli appassionati possono rivolgersi a tali negozi per ulteriori informazioni su questa offerta.

CAMPIONATI INTERNAZIONALI EUROPEI POKÉMON 2025 - I fan in ogni parte del mondo potranno entrare nel vivo dell’azione dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 in tempo reale da Londra, seguendo la trasmissione in inglese sui canali ufficiali Pokémon dal 21 al 23 febbraio 2025. Durante questi tre giorni di sfide mozzafiato, provetti Allenatori si affronteranno nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in Pokémon GO e Pokémon UNITE, con l’opportunità di qualificarsi per i Campionati Mondiali Pokémon 2025 che si terranno ad Anaheim, in California.

Tour di Pokémon GO: Unima - Globale - Su Pokémon GO è tutto pronto per uno degli eventi più attesi dell’anno, il Tour di Pokémon GO: Unima, che avrà inizio da venerdì 21 febbraio con due eventi live a Nuova Taipei (Taiwan) e Los Angeles (California U.S.A.) e proseguirà con un evento Globale di due giorni dal 1 al 2 marzo.

Festeggia il Capodanno Lunare su Pokémon GO, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom - Niantic Inc., software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, festeggia l'arrivo del Capodanno Lunare: in occasione dell'anno del Serpente su Pokémon GO, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom sono in programma tante attività speciali per celebrare in grande stile questa ricorrenza.