HGE Esports vince il primo split VALORANT Rising Mediamarkt

Solo una mappa è stata concessa ai DNSTY in una finale tutta italiana in cui il dominio degli HGE Esports nella Bo5 è risultato evidente. La squadra di Teramo si è imposta già dall’inizio su Abyss, e non senza difficoltà, in un confronto che, sulla carta, sembrava più equilibrato. La seconda mappa è andata ai DNSTY (13-11), ma da lì HGE ha preso in mano la partita.Un 13-5 su Haven e un 13-10 su Lotus sono stati determinanti per il titolo del primo split della VALORANT Rising Mediamarkt, la competizione ufficiale organizzata da LVP (GRUP MEDIAPRO).

La cronaca della finale:

Mappa 1: Abyss. I DNSTY allungano due volte (4 a 0 e 9 a 5) ma gli HGE riescono in entrambi i casi a recuperare, fino ad effettuare il sorpasso sul 12 a 11. I DNSTY pareggiano 12 a 12. All'overtime gli HGE chiudono 15 a 13. Prima mappa dominata da Serialkiller autore di ben 32 uccisioni.

Mappa 2: Split. Questa volta partono fortissimo gli HGE che volano 7 a 3, ma i DNSTY recuperano e vanno sul 7 pari. Gli HGE tentano nuovamente una piccola fuga andando sul 10 a 8, ma i DNSTY vincono 4 round di fila e, dopo un round flawless degli HGE che li fa riavvicinare sull 11 a 12, i DNSTY si aggiudicano la mappa per 13 a 11.

Cayden protagonista dei round sul 10 a 9 HGE. Sono stati però i veterani Tag e Cayden a trascinare i DNSTY per portare la partita sul 10 pari.

Mappa 3: Haven. Unica mappa in cui non c'è stata veramente partita. HGE dominanti e risultato mai messo in discussione.

Mappa 4: Lotus. Si parte subito con un ACE di Serialkiller, ma i DNSTY rispondono vincendo 4 round di fila, andando sul 4 a 2. Da lì parte la fuga degli HGE che raggiungono un vantaggio di 10 round a 5. I DNSTY provano a recuperare arrivando anche sull'8 a 11, ma alla fine gli HGE chiudono 13 a 10.

MVP della finale, il giovane giocatore finlandese Ramses Koivukangas ‘Famsii’, con il più alto ACS medio (Average combat score) su tutte le mappe alla fine della serie. Gli HGE Esports concludono un primo split della VALORANT Rising imbattuti e con ottime statistiche, 5 vittorie e 4 pareggi. Entrambe le squadre finaliste in ogni caso si sono qualificate di diritto per il primo round della Challengers EMEA.

Il torneo VALORANT Rising Mediamarkt

Riot Games ha ristrutturato l'ecosistema competitivo di VALORANT in Europa, unendo le leghe Challengers di Italia (Rinascimento) e Portogallo (Tempest) con quella spagnola (Rising). L’obiettivo è consolidare i talenti regionali e rafforzare la scena competitiva.

Il VALORANT Rising Mediamarkt del 2025 ha introdotto importanti novità nella competizione, passando da 8 a 10 squadre e aggiungendo un ulteriore split. I primi due split sono composti da una fase regolare, in cui ogni incontro verrà giocato al meglio di due mappe (Bo2) e una fase di playoff, dalla quale uscirà il campione dello split.

I finalisti di ogni split si qualificano per la Cross-Conference, un torneo che riunisce i migliori team delle regioni competitive di VALORANT in Europa. Tra uno split e l’altro si giocherà una fase di promozione, che permetterà a una squadra della scena amatoriale di salire nella Rising MediaMarkt.Nel terzo split invece le 10 squadre verranno divise in due gruppi da 5. Ogni squadra giocherà una sola volta contro le altre del proprio gruppo, al meglio di 3 mappe (Bo3). I due migliori di ogni gruppo si qualificano per le semifinali, che saranno Bo5, come la finale. Dopo il terzo split, verrà effettuato un conteggio totale dei punti della stagione. Le quattro migliori squadre dell’anno si qualificano per la finale a quattro, dove verrà incoronato il campione assoluto della Rising MediaMarkt 2025.

VALORANT Rising Mediamarkt: la finale del primo split è tutta italiana - Sarà una finale tutta italiana quella del primo split della VALORANT Rising Mediamarkt, la competizione ufficiale organizzata da LVP (GRUPO MEDIAPRO). Dopo due combattute semifinali bo5, HGE Esports e DNSTY si affronteranno questa sera alle 18. Sarà possibile seguire la cronaca della partita in italiano in diretta sul canale Twitch di Sparkercs.

L'Episodio 9 Atto III di VALORANT - Riot Games e VALORANT hanno svelato Glitch, la nuova mappa disponibile nel Deathmatch a squadre a partire dal 23 ottobre 2024. Con i suoi due temi visivi, Glitch inserisce gli agenti di VALORANT in un'arena simulata di Maxbot "corrotta", in cui un lato della mappa porta i giocatori in una versione "abbandonata" di Sunset, mentre l'altro lato propone un'esperienza "invernale" su Haven.

Stagione Esports 2025 del VALORANT Champions Tour - Il VALORANT Champions Tour (VCT) è entusiasta di annunciare i primi dettagli della stagione 2025, che prevede tornei in nuove località, un calendario ampliato e maggiori opportunità per i giocatori e i fan. “Il 2025 promette di essere un anno davvero incredibile”, ha dichiarato Leo Faria, Global Head di VALORANT Esports.