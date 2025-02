VALORANT Rising Mediamarkt: la finale del primo split è tutta italiana

Sarà una finale tutta italiana quella del primo split della VALORANT Rising Mediamarkt, la competizione ufficiale organizzata da LVP (GRUPO MEDIAPRO). Dopo due combattute semifinali bo5, HGE Esports e DNSTY si affronteranno questa sera alle 18. Sarà possibile seguire la cronaca della partita in italiano in diretta sul canale Twitch di Sparkercs.

HGE Esports si era assicurata un posto in finale lunedì scorso, nel match contro KOI Fénix. Dopo aver perso la prima mappa (Bind) 8-13, la rimonta è arrivata per la squadra di Teramo con la vittoria in seconda mappa 13-8 (Abyss); e ancora in terza 13-6 (Haven); purtroppo Lotus ha creato un momento di incertezza con il 10-13. Sebbene HGE abbia potuto dominare nell’ultima mappa con un 13-4 (Pearl).

MVP della partita, il giovane giocatore di Latvia, Maikls ‘SerialKiller’ Zdanovs, (una delle giocate migliori) con un kda sempre positivo e con un notevole ACS (Average Combat Score), specialmente in mappa 2, dove ha chiuso con un ACS di 317, e in mappa 5 con Vyse dove ha mantenuto un kda di 2.71 (il più alto di tutta la serie su singola mappa).

Non è stata semplice nemmeno la conquista di un posto in finale per i giocatori di DNSTY che, dopo aver spuntato le prime due mappe con un margine strettissimo (Haven e Lotus, entrambe con 13-11) hanno subito due sconfitte consecutive da parte degli avversari UCAM (su Fracture 8-13 e su Split 9-13). Le sorti della semifinale sono state decise sulla mappa Pearl, dove gli italiani hanno vinto con 13-8. Una vittoria che, oltre al contributo dei veterani del team IGL, CaydeN (Yari Olmi) e Tag (Alessandro Voci), che nei momenti chiave hanno come sempre dimostrato il loro valore aggiunto, ha visto come MVP della partita, il giocatore Kamil ‘BaddyG’ Graniczka, che ha brillato come il più costante in tutta la serie, sia nelle vittorie che nelle sconfitte.

Entrambe le squadre, a prescindere dall’esito della finale di oggi pomeriggio, si qualificheranno di diritto per il primo round della Challengers EMEA.

Il torneo VALORANT Rising Mediamarkt

A partire dal 25 giugno 2024, Riot Games ha ristrutturato l'ecosistema competitivo di VALORANT in Europa, unendo le leghe Challengers di Italia (Rinascimento) e Portogallo (Tempest) con quella spagnola (Rising). L’obiettivo è consolidare i talenti regionali e rafforzare la scena competitiva.

Il VALORANT Rising Mediamarkt del 2025 ha introdotto importanti novità nella competizione, passando da 8 a 10 squadre e aggiungendo un ulteriore split. I primi due split (il primo è attualmente in corso), sono composti da una fase regolare, in cui ogni incontro verrà giocato al meglio di due mappe (Bo2) e una fase di playoff, dalla quale uscirà il campione dello split.

I finalisti di ogni split si qualificano per la Cross-Conference, un torneo che riunisce i migliori team delle regioni competitive di VALORANT in Europa. Tra uno split e l’altro si giocherà una fase di promozione, che permetterà a una squadra della scena amatoriale di salire nella Rising MediaMarkt.Nel terzo split invece le 10 squadre verranno divise in due gruppi da 5. Ogni squadra giocherà una sola volta contro le altre del proprio gruppo, al meglio di 3 mappe (Bo3). I due migliori di ogni gruppo si qualificano per le semifinali, che saranno Bo5, come la finale. Dopo il terzo split, verrà effettuato un conteggio totale dei punti della stagione. Le quattro migliori squadre dell’anno si qualificano per la finale a quattro, dove verrà incoronato il campione assoluto della Rising MediaMarkt 2025.