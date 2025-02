Realme Neo 7 SE

In seguito all’annuncio del Dimensity 8400, il nuovo processore di MediaTek pensato per la fascia medio-alta, Realme ha confermato lo sviluppo di un dispositivo equipaggiato con questo chip all’avanguardia. Il modello in questione è Realme Neo 7 SE, una versione più accessibile del recente Realme Neo 7 (che, tra l’altro, potrebbe arrivare sul nostro mercato come GT 7). Il debutto ufficiale è previsto per il 25 febbraio 2025 in Cina.

Attualmente, le informazioni ufficiali sono ancora limitate, ma sappiamo già che il cuore pulsante del telefono sarà il Dimensity 8400-MAX, una variante personalizzata del chip, frutto della collaborazione tra MediaTek e Realme.

Il Dimensity 8400 segna un passo avanti nel settore, poiché introduce un’architettura basata esclusivamente su Big Core, ovvero core ad alte prestazioni. Per quanto riguarda le specifiche, Realme Neo 7 SE dovrebbe offrire un display OLED con risoluzione 1.5K e luminosità fino a 6.000 nit, una doppia fotocamera da 50 MP + 8 MP, una batteria da 7.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 80W.