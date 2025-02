Serie A: le probabili formazioni della 26ª giornata

Dopo gli impegni europei, la Serie A riprende con la 26ª giornata. L'anticipo di venerdì 21 febbraio vedrà il Lecce affrontare l'Udinese. Sabato 22 febbraio, il Parma ospiterà il Bologna, mentre la Lazio giocherà a Venezia.

Alle 18:00, il Milan, reduce dall'eliminazione in Champions League, sfiderà il Torino. In serata, l'Inter affronterà il Genoa a San Siro. Domenica 23 febbraio, il Napoli sarà impegnato a Como nel lunch match delle 12:30.

La Fiorentina giocherà contro l'Hellas Verona, l'Atalanta sarà in trasferta a Empoli e la Juventus affronterà il Cagliari alle 20:45. La giornata si concluderà lunedì 24 febbraio con il match tra Roma e Monza.

Lecce-Udinese, venerdì 21 febbraio ore 20:45

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Giampaolo.

Udinese (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Parma-Bologna, sabato 22 febbraio ore 15:00

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. Allenatore: Chivu.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

Venezia-Lazio, sabato 22 febbraio ore 15:00

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zampano, Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zerbin; Oristanio, Fila. Allenatore: Di Francesco.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Baroni.

Torino-Milan, sabato 22 febbraio ore 18:00

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceicao.

Inter-Genoa, sabato 22 febbraio ore 20:45

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Miretti; Cornet, Pinamonti, Messias. Allenatore: Vieira.

Como-Napoli, domenica 23 febbraio ore 12:30

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte.

Hellas Verona-Fiorentina, domenica 23 febbraio ore 15:00

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Lazovic; Suslov; Sarr, Mosquera. Allenatore: Zanetti.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Zaniolo; Kean. Allenatore: Palladino.

Empoli-Atalanta, domenica 23 febbraio ore 18:00

Empoli (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. Allenatore: D'Aversa.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Cagliari-Juventus, domenica 23 febbraio ore 20:45

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Motta.

Roma-Monza, lunedì 24 febbraio ore 20:45

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Angelino; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. Allenatore: Nesta.

Le scelte degli allenatori dipenderanno anche dalle condizioni fisiche dei giocatori dopo gli impegni infrasettimanali. Alcuni big resteranno fuori per infortunio, come Vlahovic e Dybala, mentre Gimenez dovrebbe essere confermato titolare nel Milan. L'Inter punterà ancora sulla coppia d'attacco Thuram-Lautaro, mentre il Napoli affiderà il reparto offensivo a Lukaku e Raspadori. La Juventus, orfana di Chiesa, si affiderà a Kolo Muani. I match si preannunciano decisivi per la corsa ai primi posti in classifica e per la lotta salvezza.

