Serie A: le probabili formazioni della 19esima giornata

La Serie A riprende il 4 gennaio con il big match Fiorentina-Napoli, mentre la 19esima giornata di campionato sarà parzialmente interrotta a causa della Supercoppa italiana, con i recuperi di Inter, Milan, Juventus e Atalanta previsti per il 14 e 15 gennaio. Il programma di sabato e domenica include il derby della Capitale Roma-Lazio, che si giocherà domenica 5 gennaio alle 20:45.

Le probabili formazioni di alcuni dei principali match della giornata sono le seguenti:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Empoli (3-5-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Questi i principali incontri di una giornata che promette emozioni in vista delle sfide decisive per il campionato.

Serie A: probabili formazioni e novità della 18ª giornata - La Serie A torna in campo dopo le festività natalizie con la 18ª giornata. Si parte sabato 28 dicembre con Empoli-Genoa e Parma-Monza. La sfida vedrà l'esordio di Salvatore Bocchetti alla guida del Monza. Alle 18, l'Inter affronta il Cagliari in trasferta, mentre la Lazio ospita l'Atalanta all'Olimpico per il primo big match del turno.

Serie A: probabili formazioni della 17ª giornata con Abraham titolare e Dybala in campo - La Serie A torna protagonista con la 17ª giornata, che inizia oggi, venerdì 20 dicembre. Il Milan apre le danze sfidando l'Hellas Verona in trasferta, mentre il Napoli, impegnato a Torino, cerca di avvicinarsi alla vetta. Sabato 21, la Lazio, reduce dalla sconfitta con l’Inter, affronta il Lecce.

Serie A, probabili formazioni della 16a giornata: Milan senza Morata, Kvara e Castellanos out - Dopo il ritorno in campo per le coppe europee, il campionato di Serie A riparte con la 16a giornata. Si comincia venerdì 13 dicembre con l’anticipo Empoli-Torino, mentre sabato 14 dicembre vedrà l’Atalanta capolista affrontare il Cagliari, il Napoli sfidare l’Udinese e la Juventus ospitare il Venezia.