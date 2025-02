Meteo, miglioramento del tempo in Italia: temperature in aumento e sole nel weekend

Oggi l'Italia si prepara a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e sole su gran parte della Penisola a partire da domani. Dopo una recente ondata di freddo artico, che ora si dirige verso il Medio Oriente, il tempo è destinato a migliorare nelle prossime ore. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, ampie schiarite sono attese inizialmente al Nord e in Toscana.

Sono previste ancora alcune piogge sulla Maremma, nel Lazio e sul basso versante tirrenico, più diffuse in Sicilia. Nel pomeriggio, il cielo tornerà sereno dal Nord fino alla Toscana, con residui addensamenti nel Lazio e al Sud, accompagnati da occasionali precipitazioni. Da venerdì 21 febbraio, è prevista una breve fase primaverile anticipata di circa un mese.

Venerdì 21, il sole dominerà su tutta la Penisola, con maggiori nubi solo sulle Isole Maggiori, dove il cielo sarà più coperto, e in Liguria nel pomeriggio. Le temperature massime aumenteranno di 5-6°C: si prevedono 20°C sulle Isole Maggiori, nonostante la maggiore nuvolosità, e 15-17°C al Centro, in città come Firenze, Terni e Roma. Al Nord, le temperature massime si manterranno intorno ai 10°C a causa di nebbie notturne e locali nubi basse durante il giorno.

Il fine settimana sarà caratterizzato da tempo soleggiato, con poche eccezioni. Sabato, il cielo sarà nuvoloso tra Liguria e Toscana, con possibili deboli piogge; qualche addensamento è atteso anche nel Nord-Ovest e in Sicilia, mentre il resto del Paese godrà di sole e temperature gradevoli. Domenica, il sole continuerà a splendere; le nubi nel Nord-Ovest e in Toscana tenderanno a diradarsi, persisteranno in Liguria e, in modo sparso, al Centro-Nord. Al Sud, il clima sarà primaverile, con massime oltre i 20°C.

Questa parentesi primaverile sarà di breve durata. La prossima settimana riporterà condizioni autunnali: inizialmente il tempo sarà mite, ma successivamente una serie di perturbazioni porterà piogge frequenti e un calo delle temperature. Febbraio continua a sorprendere con cambiamenti meteorologici tipici delle mezze stagioni, anziché del pieno inverno.

Previsioni Meteo

Giovedì 20: Al Nord, nubi al mattino e sole nel pomeriggio; al Centro, nuvolosità, soprattutto sulle regioni tirreniche, con piogge su bassa Toscana e Lazio; al Sud, piogge in Sicilia.

Venerdì 21: Al Nord, soleggiato; al Centro, soleggiato con nubi in Sardegna; al Sud, deboli piogge in Sicilia.

Sabato 22: Al Nord, piogge in Liguria, piovaschi tra Piemonte e Lombardia, cielo coperto; al Centro, piovaschi in Toscana e Lazio, asciutto altrove; al Sud, soleggiato.

Tendenza: Domenica più asciutta; da lunedì, graduale arrivo di una serie di perturbazioni con piogge.

