Dying Light 2 Stay Human nel Tower Raid: Halloween Run

Villedor ritorna e le porte della Torre del Raid si aprono ancora una volta per un'agghiacciante esperienza di Halloween! Preparatevi a nuovi livelli, armi, ricompense e a una spaventosa battaglia finale con il boss. Ecco cosa abbiamo preparato per i giocatori abbastanza coraggiosi da unirsi a Tower Raid: Halloween Run.

Oggi, Techland ha presentato in anteprima l'ultima puntata di Dying 2 Know More, in cui gli sviluppatori approfondiscono il ritorno di Tower Raid e offrono uno sguardo esclusivo a ciò che accadrà in Dying Light 2 Stay Human. Oltre ai festeggiamenti per Halloween, i fan avranno a disposizione un evento invernale e grandi celebrazioni per il decimo anniversario del franchise di Dying Light.

Qui di seguito l’episodio completo di Dying 2 Know More su YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=psA1Uq6aWyQ

Evento Tower Raid: Halloween Run

La modalità Tower Raid torna in forma speciale per Halloween. L'evento dura tre settimane, dal 30 ottobre al 20 novembre. Disponibile subito dopo il prologo, anche per i nuovi giocatori, offre nuove ricompense, nuove caramelle e il ritorno di un vecchio amico, Baka, che vi aspetta al Bazar e offre taglie speciali da completare. Tower Raid: Halloween Run prevede il rilascio di nuovi contenuti ogni settimana. Nella prima settimana, i giocatori potranno familiarizzare con un nuovo sistema di progressione speciale e con emozionanti ricompense. A partire dalla seconda settimana, sarà possibile aumentare il livello di difficoltà con il ritorno della modalità Elite e delle taglie esclusive, e sbloccare nuove taglie giornaliere nella terza settimana.

Nuovi livelli e personaggi a tema Halloween

In questa versione-evento separata di Tower Raid, i giocatori devono conquistare 8 piani con colpi di scena unici e infine sconfiggere un boss in cima alla torre. Mentre alcuni piani sono completamente nuovi, tutti sono stati decorati per dare un'atmosfera spettrale di Halloween. Halloween è tutta una questione di costumi, quindi i fan potranno esplorare un nuovissimo sistema di personaggi! Prima di ogni corsa dovranno selezionare un ruolo tra le quattro opzioni disponibili, ognuna delle quali ha caratteristiche e loadout unici:

Scarecrow - falce a due mani e aumento del pool di HP

Plague - aumento dei danni in mischia e della resistenza, con la sua Plague Cane che utilizzerà tali potenziamenti.

Van Aiden - balestra e devastazione con aumento dei danni a distanza.

Cursed Pirate - brandisce la sciabola con i vantaggi del danno da parkour.

Perk e ricompense

All'inizio i giocatori potrebbero trovare molto difficile raggiungere la vetta durante la Tower Raid: Halloween Run. Tuttavia, grazie agli esclusivi vantaggi offerti da Baka - elementi roguelite che hanno un impatto permanente su ogni partita - i fan diventeranno più forti a ogni run.

Ogni errore può essere letale, ma se i giocatori saranno abbastanza coraggiosi troveranno molte ricompense ad attenderli. Oltre alle ricompense dell'anno scorso, Baka avrà anche un nuovo costume di Van Aiden, parti di equipaggiamento e armi come ricompensa finale! I fan potranno acquistare tutte le ricompense con le caramelle raccolte nel Tower Raid o con le ricompense per le taglie.

Patch 1.19 e un nuovo schema di controlli

Oltre all'evento di Halloween, Techland sta implementando la patch 1.19 per Dying Light 2 Stay Human. Questo aggiornamento introduce varie correzioni e miglioramenti della qualità della vita, oltre a nuove armi e bundle, dimostrando l'impegno a migliorare continuamente l'esperienza per la community.

Tra le altre modifiche, introduce un nuovo layout per il controllo delle armi da fuoco, che può essere attivato nel sistema di controllo. La patch 1.19 è solo il passo successivo di una serie di aggiornamenti guidati dal feedback della community.

Anche per l'originale Dying Light è previsto un evento di Halloween che durerà fino al 7 novembre. Per chi non possiede ancora Dying Light 1 o Dying Light 2 Stay Human, entrambi i giochi sono attualmente in saldo: Dying Light 1 è scontato fino all'85%, mentre Dying Light 2 Stay Human è scontato fino al 60%.