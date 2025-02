Paul Heyman, ci dà il benvenuto allo Showcase di WWE 2K25

Rivivi, modifica e crea la storia della Bloodline con un nuovo e unico approccio alla narrazione e nuovi inserimenti nel roster più grande di sempre di WWE 2K.

Oggi 2K ha rilasciato un trailer che presenta nei dettagli il 2K Showcase: La Dinastia della Bloodline in WWE 2K25, il primo racconto della saga della Bloodline e una celebrazione della storia delle famiglie di wrestler Anoa’i, Fatu e Maivia.

TRAILER

Narrato da "The Wiseman" Paul Heyman, il trailer introduce il primo documentario interattivo della Bloodline e della loro famiglia allargata. 2K Showcase: La Dinastia della Bloodline permette ai giocatori di vivere alcuni dei momenti più iconici nelle carriere di una delle dinastie più celebri del wrestling, composta da Superstars WWE e Leggende come Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, "High Chief" Peter Maivia, i Wild Samoans e molti altri.

I giocatori sono invitati a rivivere la storia attraverso momenti iconici, come Yokozuna contro Hulk Hogan al King of the Ring '93 e Rocky Maivia contro Hunter Hearst Helmsley al RAW nel '97. Heyman annuncia una novità: i giocatori avranno la possibilità di Cambiare la Storia rendendo maggior onore alla Bloodline, vendicando sconfitte importanti come Rikishi contro "Stone Cold" Steve Austin a No Mercy 2000 e il fatale incontro per il titolo tra Roman Reigns e Seth Rollins al Royal Rumble 2022. Il trailer si conclude offrendo uno sguardo a match da sogno che saranno presenti all’interno dello Showcase 2K di quest'anno e dando ai giocatori l'opportunità di Riscrivere la Storia e di creare grandi match mai disputati.

Tornando a WWE 2K25, per soddisfare le richieste della community, tutte le scene cinematografiche dello Showcase ora presentano filmati cinematografici in-game, anziché filmati storici in live-action.

La lista dei match in 2K Showcase: La Dinastia della Bloodline include:

Rivivi la Storia:

Yokozuna w/ Mr. Fuji contro Hulk Hogan - King of the Ring ‘93. Rocky Maivia contro Hunter Hearst Helmsley - RAW 13 febbraio 1997. Nia Jax contro Lyra Valkyria - Queen of the Ring ‘24. The Usos contro The New Day w/ Big E - Hell in a Cell ’17. Solo Sikoa contro Carmelo Hayes w/ Trick Williams - NXT 13 settembre 2022.

Cambia la Storia:

The Headshrinkers (Samu e Fatu) contro The Steiner Bros - WrestleMania IX. Rikishi contro “Stone Cold” Steve Austin - No Mercy 2000. Umaga w/ Armando Estrada contro John Cena - New Year’s Revolution 2007. Tamina contro Natalya, contro Carmella, contro Charlotte Flair, contro Becky Lynch - Money in the Bank ’17. Naomi contro Bayley - Super ShowDown ‘20. Roman Reigns contro Seth Rollins - Royal Rumble ‘22.

Riscrivi la Storia:

“High Chief” Peter Maivia contro George “The Animal” Steele. The Wild Samoans (Afa e Sika) contro The Dudley Boyz. The OG Bloodline contro la New Bloodline in WarGames. The Islanders (Haku e Tama) contro The Street Profits. E molto altro ancora!

All'inizio di questa settimana, è stato svelato il vasto e spettacolare roster di WWE® 2K25, con oltre 300 personaggi giocabili. Tra le nuove aggiunte troviamo i membri della New Bloodline Jacob Fatu, Tama Tonga e Tonga Loa, insieme ai membri della famiglia Bloodline come i Wild Samoans, The Islanders e The Headshrinkers, oltre a Oba Femi, Ethan Page, Sol Ruca, Kelani Jordan, Alundra Blayze e altri, insieme al ritorno di Naomi. Il roster completo di WWE 2K25 è disponibile qui.

Saranno disponibili tre edizioni di WWE 2K25:

La Standard Edition disponibile in tutto il mondo venerdì 14 marzo 2025.

La Deadman Edition disponibile in digitale in tutto il mondo venerdì 7 marzo 2025. ? La Bloodline Edition disponibile in digitale in tutto il mondo venerdì 7 marzo 2025.

I giocatori che preordinano la WWE 2K25 Standard Edition, o acquistano la Deadman Edition o la Bloodline Edition, riceveranno il Wyatt Sicks Pack, un pacchetto bonus di contenuti che include cinque Superstar giocabili: Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy ed Erick Rowan. I giocatori che preordinano qualsiasi edizione digitale di WWE 2K25 riceveranno anche la WWE 2K24 Standard Edition (digitale).

