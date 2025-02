Roma: 17enne senza patente fugge all'alt e provoca caos sul GRA

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale ha individuato una Fiat Panda che eseguiva manovre pericolose in via di Tor Bella Monaca. Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente, che ha ignorato l'ordine e si è diretto verso il Grande Raccordo Anulare (GRA) ad alta velocità, effettuando sorpassi azzardati e utilizzando la corsia di emergenza. La fuga è terminata all'altezza di viale Marisa Bellisario, dove il veicolo ha speronato la pattuglia della Polizia Locale. Il conducente, un 17enne italiano, è stato fermato insieme a due passeggeri minorenni. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, oltre a ricevere sanzioni per guida senza patente e condotta pericolosa.

