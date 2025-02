PSV-Juventus Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Dopo la vittoria per 2-1 nell'andata a Torino, la Juventus affronta oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, il PSV Eindhoven nel ritorno dei playoff di Champions League al Philips Stadion. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Probabili formazioni:

PSV Eindhoven (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Saibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. Allenatore: Peter Bosz.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

La Juventus, reduce da quattro vittorie consecutive, inclusa quella contro l'Inter, punta a consolidare il vantaggio ottenuto all'andata per assicurarsi un posto agli ottavi di finale. Il PSV, dal canto suo, cercherà di ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico.

Per seguire la partita in diretta, è necessario un abbonamento a Amazon Prime Video, disponibile su smart TV, dispositivi mobili e computer.

