Juventus-PSV Eindhoven Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

La Juventus ospita oggi, martedì 11 febbraio 2025, il PSV Eindhoven all'Allianz Stadium di Torino per l'andata dei playoff di UEFA Champions League. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00.

Probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

PSV Eindhoven (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.

In una precedente sfida nella fase a gironi, la Juventus ha superato il PSV con un risultato di 3-1. Tuttavia, l'allenatore Thiago Motta sottolinea che quella vittoria non garantisce un esito favorevole in questa occasione, data l'evoluzione delle due squadre nel corso della stagione.

La Juventus mira a consolidare la propria posizione nelle competizioni europee, mentre il PSV Eindhoven cerca di avanzare ulteriormente nella Champions League. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere un risultato positivo in questa fase cruciale del torneo.

Dove vedere Juventus-PSV Eindhoven in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming su NOW e tramite l'app SkyGo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus.

