Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind - Edizione Fisica dal 30 Maggio

Le edizioni fisiche in arrivo su Nintendo Switch e PlayStation 5 il 30 maggio.

A partire da oggi i fan possono preordinare una copia delle Edizioni Standard e Collector.

Aye-yi-yi-yi-yi! Digital Eclipse, sotto licenza Hasbro, rilascerà una versione fisica di Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind per Nintendo Switch e PlayStation5. I fan potranno scegliere tra un'edizione standard o un'edizione da collezione che, presentata in una confezione speciale steelbook, conterrà un poster, una cartolina lenticolare 3D e carte collezionabili dei Power Ranger in pixel art. Le edizioni fisiche di Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind saranno disponibili a partire dal 30 maggio; i fan possono già preordinare la loro copia.

Rita’s Rewind è una lettera d'amore rivolta ai giochi arcade degli anni '90 e all'iconica serie Mighty Morphin Power Rangers. Realizzata in pixel art con una colonna sonora rock a colpi di chitarra, un’azione beat 'em up a scorrimento laterale, battute e riferimenti alla serie TV e ai film, il gioco è stato progettato con cura per evocare l'esperienza originale dei classici arcade del genere. I giocatori intraprenderanno un'avventura piena di energia con combattimenti a scorrimento laterale classici, sequenze esaltanti in 3D e battaglie multiplayer Megazord per combattere l'esercito di Robo Rita composto dai Putty Patrollers, il Generale Goldar e altri cattivi provenienti dall'universo di Power Rangers.

Il gioco supporta fino a sei giocatori su tutte le piattaforme in modalità cooperativa locale e multiplayer online; su Sony PlayStation, sono supportati fino a quattro giocatori.

Digital Eclipse presenterà a breve ulteriori miglioramenti al gameplay e alle funzionalità online.

Sviluppato da Digital Eclipse, il team di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Atari 50th Anniversary Celebration e altri titoli, Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind è stato rilasciato in digitale a dicembre 2024. Il gioco è stato acclamato sia dalla critica che dai membri della community, che hanno lodato il gameplay coinvolgente, le vivaci immagini e la fedele rappresentazione dei Power Rangers.

"Un'esperienza divertente che nessuno rimpiangerà di aver vissuto." - Game Rant "Un candidato ideale per essere il miglior gioco di Power Rangers di sempre." - CGMag

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind è stato sviluppato in collaborazione con Hasbro, una delle principali aziende di giochi e giocattoli.