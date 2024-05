RUBIES NUOVI COSTUMI E ACCESSORI DEDICATI A TRANSFORMERS E POWER RANGERS

Rubies amplia il suo portfolio grazie a una nuova collaborazione esclusiva con Hasbro, leader globale nel settore dei giocattoli. Frutto della partnership una nuova linea di costumi dedicata ai leggendari TRANSFORMERS, che celebrano il loro 40° anniversario, e ai POWER RANGERS, che hanno recentemente festeggiato 30 anni di successi.

Non solo Carnevale e Halloween, quello del costuming è ormai diventato un trend senza stagione che sta spopolando sempre di più tra i kidult, segmento di mercato sul quale Rubies, leader mondiale del travestimento per tutte le occasioni, ha deciso di puntare ampliando sempre di più il suo catalogo con nuovi costumi e accessori adatti a ogni età e interesse: dai film cult alle serie TV horror, fino ad arrivare ai supereroi e i videogiochi.L’azienda amplia il suo già folto portfolio e annuncia una nuova collaborazione con Hasbro, colosso dell'intrattenimento rinomato in tutto il mondo per i suoi giocattoli e per gli amatissimi giochi in scatola, di carte e di ruolo. Grazie a questo accordo di licenza, Rubies torna di nuovo a essere l’unico licenziatario per i costumi nel mercato EMEA di Hasbro, dando spazio a due dei suoi più celebri franchise come TRANSFORMERS e POWER RANGERS. Da più di un secolo, Hasbro colora le vite dei bambini di generazione in generazione, creando ricordi indimenticabili attraverso la magia della narrazione e dei giochi creativi, tra i più elogiati nell’industria del gioco. L’obiettivo iniziale di questa collaborazione sarà quello di re-immaginare i design dei franchise TRANSFORMERS e POWER RANGERS, a partire dai giochi dell’infanzia fino alle più recenti trasposizioni cinematografiche, sfruttando il loro fascino di classici senza tempo senza rinunciare a un’estetica moderna. Non a caso, i nuovi costumi e gli accessori saranno dedicati ai personaggi più amati dei due marchi con lo scopo di offrire a tutti i fan la possibilità di immedesimarsi nelle loro icone in modi innovativi, arricchendo l’esperienza di gioco per i consumatori. “Siamo molto lieti di avere Hasbro nuovamente al nostro fianco e di ampliare ulteriormente l’offerta con TRANSFORMERS e POWER RANGERS, due dei più grandi nomi nel mercato dei giocattoli, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare” dichiara Fran Hales, Head of Portfolio e Marketing di Rubies. “Queste serie amatissime vantano una storia ricchissima e continuano ad attrarre nuovi appassionati” ha aggiunto Marianne James, Vice Presidente Licensed Consumer Products EMEA e Asia di Hasbro. “Non bisogna dimenticare, inoltre, che TRASFORMERS si appresta a celebrare il suo 40° anniversario e anche POWER RANGERS ha da poco raggiunto una pietra miliare, con ben 30 anni di successi celebrati lo scorso anno. I costumi ufficiali di Rubies su licenza sapranno sicuramente offrire ai fan un’esperienza di alta qualità, fedeli alla storia di questi personaggi iconici”.