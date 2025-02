Primo sguardo a Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

L'amata serie RPG FINAL FANTASY e i suoi personaggi, oggetti e momenti indimenticabili attraverso i sedici giochi principali sono in arrivo il 13 giugno

Wizards of the Coast invita i giocatori e gli appassionati di tutto il mondo ad unirsi alla celebrazione di un pezzo iconico della storia videoludica con Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. In uscita il 13 giugno, il set rappresenta un universo ricco di elementi iconici che i fan hanno imparato ad amare nel corso della storia del franchise.

Gli appassionati potranno vedere i personaggi di tutti i giochi principali di FINAL FANTASY, ognuno rappresentato attraverso la lente di Magic: The Gathering. Il set è già disponibile per il preordine presso i negozi di giochi locali, i rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti Magic.

Questo nuovo set in arrivo include la più grande collezione di illustrazioni di FINAL FANTASY mai presentata in un singolo gioco, attingendo da tutto il franchise. Gli artisti di Magic hanno dato vita a episodi di FINAL FANTASY con il loro stile unico, ma anche le illustrazioni classiche di FINAL FANTASY faranno la loro comparsa su queste carte epiche. I fan vedranno le storie, i personaggi e i loro momenti preferiti di FINAL FANTASY raffigurati sulle carte di Magic, con queste icone della serie immortalate su oltre 100 carte creatura leggendaria in tutto il set.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY presenta una vasta gamma di meccaniche e contenuti speciali ispirati al ricco mondo e alle incredibili creature amate dai fan di tutto il mondo.

I contenuti speciali includono:

Creature Saga - Le evocazioni fanno la loro comparsa in questo set, come parte delle primissime creature Saga di Magic: The Gathering. I giocatori possono chiamare le evocazioni per richiedere aiuto in battaglia.

Carte Bifronte - Le carte bifronte tornano in Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Lanciando il lato anteriore della carta per il suo costo di mana e soddisfacendo le condizioni richieste, i giocatori possono trasformarla per sperimentare la sua forma alternativa! Personaggi iconici di FINAL FANTASY, minigiochi, momenti della storia e molto altro sono rappresentati su carte bifronte in tutto il set.

Altre novità da scoprire - Molte delle meccaniche speciali presenti nel set Magic: The Gathering—FINAL FANTASY devono ancora essere svelate. Continuate a seguirci per ulteriori informazioni.

Le illustrazioni di FINAL FANTASY risplendono in una serie di carte senza bordo. Le Carte Personaggio senza bordo presentano 55 personaggi leggendari con sfondi sorprendenti, mentre le Carte Xilografia senza bordo sono ispirate ai dipinti della xilografia tradizionale giapponese e presentano immagini intricate delle evocazioni. Sono inoltre presenti carte Artista di FINAL FANTASY senza bordo, con illustrazioni degli artisti preferiti dai fan nella storia della serie.

Infine, per celebrare questa incredibile collaborazione, FINAL FANTASY Through the Ages mette in mostra le iconiche carte di Magic con le illustrazioni di FINAL FANTASY. Queste carte formano un Foglio Bonus per il set con illustrazioni esistenti dalla serie FINAL FANTASY, mettendo in evidenza artisti come ????/YOSHITAKA AMANO e ????/TETSUYA NOMURA, nomi che i fan di FINAL FANTASY riconosceranno sicuramente.

Ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY racconta la storia di un singolo gioco del franchise, permettendovi di rivivere FINAL FANTASY VI, FINAL FANTASY VII, FINAL FANTASY X e FINAL FANTASY XIV in un modo tutto nuovo.

Wizards of the Coast rilascerà anche tre drop di Secret Lair insieme a questo set per catturare i mondi di FINAL FANTASY nello stile sempre iconico e sempre sorprendente di Secret Lair. Ulteriori dettagli saranno disponibili in prossimità dell'uscita del set.

I fan possono preordinare ora i prodotti di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, comprese le Buste di gioco, i Collector Booster, i mazzi Commander, i mazzi Commander Collector's Edition, i Bundle e i Bundle Gift Edition. Inoltre, Wizards of the Coast comunicherà ulteriori informazioni su una speciale uscita natalizia per Magic: The Gathering—FINAL FANTASY nel corso dell'anno.