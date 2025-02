Doha: Berrettini supera Djokovic in due set al Qatar Open

Matteo Berrettini ha sconfitto Novak Djokovic nel primo turno del Qatar ExxonMobil Open a Doha, imponendosi con un punteggio di 7-6(4), 6-2. Questo successo rappresenta la prima vittoria dell'italiano sul serbo dopo quattro precedenti incontri sfavorevoli.

Nel primo set, entrambi i giocatori hanno mantenuto solidi i propri turni di servizio, portando la frazione al tie-break, dove Berrettini ha prevalso. Nel secondo set, l'italiano ha aumentato la pressione, ottenendo due break e chiudendo l'incontro in 1 ora e 34 minuti. Berrettini ha mostrato un servizio efficace, mettendo a segno 13 ace e salvando tre break point.

Djokovic, al rientro dopo un infortunio al bicipite femorale che lo aveva costretto al ritiro durante la semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev, non è riuscito a contrastare l'aggressività di Berrettini. Nonostante abbia dichiarato di sentirsi "quasi al 100%" prima del torneo, il serbo ha mostrato segni di mancanza di ritmo durante il match.

Con questa vittoria, Berrettini avanza al secondo turno, dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor, vincitore su Jan-Lennard Struff con un doppio tie-break.

Questo risultato segna un importante passo avanti per Berrettini, che sta cercando di ritrovare la forma migliore dopo un periodo segnato da infortuni. Per Djokovic, invece, si tratta di una battuta d'arresto nel percorso verso il suo 100° titolo in carriera.

