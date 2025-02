Nuovo pacchetto di espansione Hobby & Attività di The Sims 4

The Sims ha rivelato un nuovissimo trailer del gameplay per il pacchetto di espansione di The Sims 4 Hobby & Attività, che sarà disponibile il 6 marzo per EA app™, Epic Games Store e Steam®, sistemi PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.Nel pacchetto di espansione di The Sims 4 Hobby & Attività, i giocatori possono portare le loro passioni artistiche al livello successivo a Nordhaven, una città ricca di storia e di opportunità. In questa comunità di artigiani e hobbisti, i vostri Sims potranno avviare una piccola attività che frutterà molti Simoleon.

Sia che perfezioniate la body art con la nuova abilità Tatuaggio o che creiate pezzi funzionali o decorativi con la nuova abilità Ceramica, il vostro futuro di artigiani esperti vi aspetta! Guardate il trailer di approfondimento sul gameplay QUI (https://www.youtube.com/watch?v=uR8Rp--bwY8)

The Sims 4 rivela Hobby & Attività Expansion Pack - Oggi la squadra di sviluppo di The Sims ha svelato The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, che il 6 marzo sarà disponibile tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.In The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, le passioni e la creatività dei giocatori possono fare un salto di qualità a Nordhaven, una cittadina ricca di tradizioni e opportunità.

The Sims 4: Nuovo Kit da Gamer e molto altro! - Oggi la squadra di The Sims ha svelato The Sims 4 Postazione da Gamer Kit, The Sims 4 Rifugio Segreto Kit e The Sims 4 Casa Casanova Kit, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

I Creator Kit di The Sims 4 sono ora disponibili - Oggi la squadra di The Sims ha pubblicato i nuovi Creator Kit Salotto Retrò di Myshunosun e Pigiama Party di Trillyke, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.