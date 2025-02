EA SPORTS FC FUTURES e BUNDESLIGA insieme per il calcio di base

EA SPORTS FC FUTURES fa squadra con BUNDESLIGA COMMON GROUND per creare opportunità all'interno delle comunità locali e promuovere il calcio di base in tutto il mondo

I bambini di Rio de Janeiro sono stati invitati allo speciale evento di inaugurazione del campo da calcio rinnovato per la comunità, finanziato e organizzato da EA SPORTS FC e Bundesliga.

Insieme a EA SPORTS FC, e come parte dell'iniziativa FC FUTURES, i campi da calcio Common Ground a Rio de Janeiro, Lagos, Jakarta e Berlino ospiteranno ritiri di otto settimane per ragazzi e ragazze delle comunità locali.

L'evento ufficiale di lancio si è svolto a Vidigal, Rio de Janeiro, Brasile, il 15 febbraio, con la partecipazione delle leggende della Bundesliga Zé Roberto, Grafite, Diego e Lucio

FC FUTURES è l'iniziativa a lungo termine e a livello globale di EA SPORTS per investire nel calcio a livello locale attraverso l'innovazione dei prodotti, gli investimenti nelle comunità e le iniziative con i partner.

BUNDESLIGA COMMON GROUND è un'iniziativa che dà nuova vita ai campi da calcio in aree poco fornite, dando alle comunità locali uno spazio sicuro per giocare ed essere parte della community anche nel calcio.

La BUNDESLIGA e EA SPORTS hanno unito le forze con l'obiettivo di ispirare i bambini a prendere parte al calcio di base e portare benefici duraturi per le comunità di tutto il mondo.

Questa partnership si concentra sul rinnovamento e sulla manutenzione di quattro campi da calcio locali in tutto il mondo. Il progetto è iniziato con l’inaugurazione di un campo a Rio de Janeiro, Brasile, e si espanderà in Nigeria, Indonesia e Germania nei prossimi mesi. Ogni campo ospiterà un ritiro di otto settimane per giovani giocatori di calcio di base dell'area locale. Il camp offrirà sessioni strutturate di allenamenti di calcio e workshop su strategie che possono essere utili nella vita quotidiana, favorendo la crescita e lo sviluppo dei giovani sia dentro sia fuori dal campo.

EA SPORTS FC ha sviluppato una biblioteca online di esercizi ispirati agli quelli del gioco EA SPORTS FC 25, che gli allenatori possono utilizzare nelle sessioni di allenamento durante il camp. Questi esercizi saranno inclusi in un manuale creato in collaborazione con la BUNDESLIGA, con lo scopo di diventare una guida completa per le squadre di calcio locali all'interno delle comunità, garantendo un impatto duraturo e una direzione oltre l'esperienza di allenamento fisico.

All'evento di inaugurazione hanno partecipato le leggende della Bundesliga e icone del calcio a livello mondiale Zé Roberto, Grafite, Diego e Lucio, che hanno interagito con i bambini sul campo. Erano inoltre presenti star della musica e influencer, che hanno fatto aumentare l'entusiasmo intorno all’evento. Il rinomato artista di graffiti locale Leandro Tick ha guidato il rinnovamento del design del campo, portando il suo stile distintivo alla ristrutturazione.

Peer Naubert, Chief Marketing Officer di Bundesliga International, ha dichiarato: "Lo sviluppo del calcio in tutto il mondo è stato una parte fondamentale del DNA della Bundesliga per molti anni. Siamo entusiasti di restituire qualcosa, e fornire opportunità a giovani calciatori appassionati di tutte le età e background è solo uno dei modi in cui possiamo farlo. Ora, lavorando con EA sulla nostra consolidata rete di campi da calcio Bundesliga Common Ground a livello globale, che hanno già visto migliaia di giocatori divertirsi, questo è il prossimo passo per raggiungere ancora più giovani e offrire loro uno spazio sicuro per amare questo sport."

James Salmon, Senior Director of Franchise Activation di EA SPORTS FC, ha affermato: "Come partner orgogliosi a lungo termine della BUNDESLIGA, siamo entusiasti di lavorare insieme a questo progetto per restituire qualcosa al calcio a livello comunitario". "Crediamo che FC FUTURES possa fornire accesso e strumenti unici per ispirare la prossima generazione di giocatori di calcio di base, quindi è fantastico vedere gli esercizi online della nostra FC FUTURES Academy integrati nei ritiri di 8 settimane. Il calcio porta tanta gioia, ma ci sono anche infiniti benefici legati allo sviluppo di competenze di vita trasversali - lavoro di squadra, disciplina e rispetto - oltre all'impatto positivo sulla salute mentale e fisica."

A gennaio 2024 la DFL Deutsche Fußball Liga ha annunciato un prolungamento anticipato della sua partnership a lungo termine con EA SPORTS FC, che dura da più di 25 anni. Come partner ufficiale della Bundesliga, i titoli EA SPORTS FC sono gli unici in cui potete giocare con tutti i 36 club della Bundesliga e della Bundesliga 2 in un gioco di simulazione sportiva. EA SPORTS presenta anche i prestigiosi premi Giocatore del Mese e Giocatore della Stagione della Bundesliga.

Nel 2012 la DFL Deutsche Fußball Liga e EA SPORTS hanno lanciato la Virtual Bundesliga, che è ora incorporata negli statuti della DFL come un ulteriore brand competitivo ed è l'unica competizione di esports direttamente integrata di qualsiasi lega professionistica all'interno del gioco.

