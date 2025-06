EA SPORTS FC FUTURES: 500K Persone nel Calcio di Base in 2 Anni

Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato che EA SPORTS FC FUTURES ha raddoppiato il suo impatto di anno in anno, dando accesso al calcio di base a oltre 340.000* persone durante il secondo anno. Sommandole alle 170.000** del primo anno, in soli due anni il programma ha ampliato l'accesso al Gioco più Bello del Mondo a più di 500.000 persone a livello globale.

Dal suo lancio nel 2023, l'iniziativa ha portato avanti il suo impegno per far crescere la passione per il calcio a livello comunitario in tutto il mondo e a supportare il gioco nel mondo reale, rinnovando i campi delle comunità a livello globale, offrendo nuovi allenamenti gratuiti ispirati agli esercizi in-game di EA SPORTS FC e collaborando con i partner per offrire a tutti l'opportunità di giocare a questo bellissimo sport.

Con l'obiettivo di rendere il calcio più inclusivo e accessibile per i giocatori di tutto il mondo, FC FUTURES sostiene la prossima generazione di appassionati e allenatori, fornendo materiali per l’allenamento, e spazi sicuri e stimolanti per giocare e crescere attraverso esperienze calcistiche nel mondo reale.

Nel suo secondo anno, FC FUTURES ha:

Presentato 11 nuovi allenamenti online, in collaborazione con la UEFA, portando la FC FUTURES Academy library a un totale di 17 allenamenti gratuiti, progettati per supportare allenatori e giocatori nelle sessioni quotidiane. Utilizzando gli esercizi in-game per alimentare questi strumenti di coaching, l'Academy offre un modo unico e innovativo ad allenatori e giovani di apprendere le abilità calcistiche fondamentali, incoraggiando la partecipazione e promuovendo l'entusiasmo della prossima generazione. Attraverso la partnership con la UEFA, l'Academy è stata ora integrata in 54 Federazioni Calcistiche Nazionali, con oltre 500 allenatori formati sull'utilizzo degli allenamenti negli ultimi 12 mesi.

Ristrutturato altri 8 campi a livello locale in tutto il mondo - dalla città di Valencia, in Spagna, colpita dalle inondazioni, a Bañado Sur, in Paraguay - in collaborazione con leghe, confederazioni e associazioni benefiche, oltre che con gli ambassador di FC FUTURES, portando il totale a 19 campi in 14 Paesi dal momento del lancio. Questi campi sono stati utilizzati da migliaia di giovani in tutto il mondo e hanno fornito spazi sicuri e accessibili per coltivare il loro amore per il gioco.

Approfondito il suo impatto globale attraverso molteplici partnership con organizzazioni focalizzate sulla promozione di uno sviluppo positivo dei giovani attraverso lo sport. Il secondo anno ha visto una continua collaborazione con UNICEF, Merky FC e Football Beyond Borders, e partnership con alcuni dei più grandi nomi del calcio e dell'intrattenimento, per ospitare numerose sessioni di allenamento ed eventi a livello locale, progettati per ispirare la prossima generazione. Dal lavoro di squadra con LALIGA per aprire un nuovo campo a Medellín, città natale di J Balvin, alla collaborazione con la leggenda del calcio tedesco Lukas Podolski per una ristrutturazione a livello comunitario a Colonia, FC FUTURES sta dimostrando quanto il gioco possa essere potente su larga scala.

"In soli due anni, FC FUTURES ha dimostrato l’impatto significativo che il calcio può avere andando oltre il nostro gioco EA SPORTS FC, facendo la differenza in modo positivo per centinaia di migliaia di persone", ha dichiarato Andrea Hopelain, GM & SVP, Publishing, EA SPORTS. "Stiamo plasmando appassionati di sport che lo siano per tutta la vita, non solo attraverso il nostro gioco, ma supportando attivamente e facendo crescere il calcio di base in tutto il mondo. Unendo il nostro gioco digitale con l'esperienza di coaching nel mondo reale, stiamo democratizzando l'accesso all'allenamento calcistico e ripensando l'educazione da parte degli allenatori in un modo davvero unico. Tutto questo è sia di grande impatto sia incredibilmente collegato alla generazione futura".

Mentre FC FUTURES guarda avanti al suo terzo anno – e a un anno entusiasmante per il calcio a livello globale – l'iniziativa continuerà a coinvolgere e ispirare le future generazioni di calciatori inaugurando nuovi campi comunitari, espandendo la sua libreria gratuita di allenamenti, collaborando con nuovi partner, rafforzando le partnership esistenti e continuando a perseguire l’obiettivo di far crescere la passione per il calcio in tutti.

Oltre a questo, FC FUTURES sbloccherà nuovi modi in cui il gioco può rivoluzionare ulteriormente la formazione degli allenatori, attraverso la creazione di ulteriori esperienze istruttive, sfruttando il potere del gioco interattivo e la fusione di calcio fisico e digitale per ispirare più giovani a praticare lo sport.