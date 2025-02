Lucio Corsi: dal mondo della moda al palco di Sanremo

Lucio Corsi è stato una delle rivelazioni del Festival di Sanremo 2025, distinguendosi per il suo stile unico e le performance coinvolgenti. Con il brano "Volevo essere un duro", si è classificato al secondo posto, ricevendo anche il prestigioso Premio della Critica "Mia Martini" .

Prima di emergere nel panorama musicale, Corsi ha avuto un'esperienza significativa nel mondo della moda. Nel 2017, è stato scelto da Alessandro Michele, allora direttore creativo di Gucci, per sfilare nella collezione "Cruise 2018" a Palazzo Pitti, Firenze . In quell'occasione, ha indossato un abito floreale con gonna plissettata, un maxi cappotto foderato in pelliccia, stivaletti coordinati e una coroncina tra i capelli, richiamando l'estetica dell'antica Grecia e della Roma imperiale.

Nonostante il suo passato da modello, per Sanremo Corsi ha scelto di esprimere la propria personalità attraverso outfit selezionati autonomamente, senza l'ausilio di uno stylist. Ha dichiarato: "A me della moda non me ne frega assolutamente niente" . Sul palco dell'Ariston, ha sfoggiato giacche colorate con spalline pronunciate e stivali particolari, tra cui un paio con la scritta "Andy" sotto la suola, in omaggio al personaggio di Toy Story.

La versatilità di Lucio Corsi, capace di spaziare dalla moda alla musica mantenendo una forte identità artistica, lo ha reso uno dei protagonisti più apprezzati di questa edizione del Festival di Sanremo.

Per rivivere l'esibizione di Lucio Corsi con "Volevo essere un duro" al Festival di Sanremo 2025, è possibile guardare il video disponibile su RaiPlay.

Chi è Lucio Corsi a Sanremo 2025 con Volevo essere un duro - Lucio Corsi, cantautore toscano nato a Grosseto nel 1993, debutta al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Volevo essere un duro". Cresciuto a Vetulonia, nella Maremma Toscana, Corsi ha iniziato a scrivere canzoni durante l'adolescenza, ispirato dal mondo rurale che lo circondava.

Sanremo 2025: Topo Gigio e Lucio Corsi dominano il FantaSanremo, raggiunto 1 milione di iscritti - Il FantaSanremo ha superato un milione di iscritti a due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2025. Dopo l'annuncio ufficiale dei duetti per la serata cover, secondo quanto riferito dall'Adnkronos, le iscrizioni hanno subito un'accelerazione impressionante, con oltre 100.

Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta tra i big: “Era il momento giusto per provarci” - Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 tra i 30 big con il brano Volevo essere un duro. Nato a Grosseto e cresciuto a Vetulonia, Corsi ha scelto di mettersi in gioco dopo un periodo di riflessione personale, dichiarando: “Era il momento giusto per provarci”.