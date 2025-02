MSI | arriva Monster Hunter Wilds con offerte imperdibili

MSI annuncia oggi una promozione speciale in vista della prossima uscita di Monster Hunter Wilds, che consentirà ai giocatori di prepararsi all’arrivo di questo titolo guadagnando premi esclusivi grazie ai monitor da gioco MSI selezionati. Fino al 31 marzo 2025 e fino a esaurimento scorte, i giocatori acquistando monitor MSI idonei si potranno riscattare questi premi:

Monitor QD-OLED: codice Monster Hunter Wilds (edizione PC Standard) e voucher di $30 per Wallet Steam

Monitor 4K: codice Monster Hunter Wilds (edizione PC Standard)

Con Monster Hunter Wilds in uscita il 28 febbraio, MSI è entusiasta di annunciare una promozione speciale grazie alla quale i giocatori possono prepararsi all’arrivo di questo attesissimo titolo guadagnando premi esclusivi acquistando monitor da gioco MSI selezionati.

Monster Hunter Wilds: un'avventura emozionante ti aspetta

Immergiti nel mondo di Monster Hunter Wilds, dove coraggiosi cacciatori affrontano creature colossali in una natura selvaggia e incontaminata. Dall'esplorazione di foreste lussureggianti alla lotta contro mostri feroci in paesaggi mozzafiato, ogni missione promette un'avventura indimenticabile per i giocatori in cerca di emozioni e sfide.

Una migliore esperienza di gioco con i monitor MSI

I monitor da gioco premium di MSI sono progettati per dare vita a ogni dettaglio di Monster Hunter Wilds. Con funzionalità all'avanguardia e prestazioni eccezionali, questi monitor offrono ai giocatori un'esperienza immersiva e fluida che rispecchia l'intensità della caccia.

Dettagli della promozione

Fino al 31 marzo 2025 e fino a esaurimento scorte, i giocatori che acquistano monitor MSI idonei potranno riscattare questi premi esclusivi:

Come partecipare:

Acquista un monitor da gioco MSI idoneo durante il periodo promozionale. Pubblica una recensione sulla piattaforma designata. Riscatta i premi tramite la pagina della promozione.

Grazie a questa collaborazione tra MSI e CAPCOM i fan di Monster Hunter Wilds possono prepararsi all’uscita del titolo migliorando la loro configurazione, sbloccare premi esclusivi ed esser pronti a intraprendere un viaggio epico con l'esperienza di gioco definitiva.

Per info: https://it.msi.com/Promotion/monster-hunter-wilds-game-bundle

MSI - in pre-ordine della nuova Claw 8 AI+ - Prestazioni elevate e consumi ridotti, questo nuovo dispositivo portatile arriverà sul mercato a fine febbraioMSI annuncia oggi un’importante novità per gli appassionati di videogiochi: è adesso possibile pre-ordinare su Amazon la nuova MSI Claw 8 AI+, il nuovo dispositivo pensato per offrire il meglio a chi non vuole rinunciare a giocare anche in mobilità, che arriverà ufficialmente sul mercato in Italia a fine febbraio.

MSI for Education agli Stati Generali della Scuola Digitale - All’evento sarà possibile partecipare a workshop dedicati e scoprire le soluzioni dell’azienda in questo ambitoMSI annuncia oggi la propria partecipazione alla prossima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, l’evento rivolto all’intera comunità scolastica che si terrà a Bergamo dal 20 al 22 febbraio.

MSI amplia la sua gamma di prodotti per aziende e liberi professionisti - I nuovi notebook, caratterizzati dalle tecnologie più recenti e da avanzate funzionalità di AI, sono pensati per business e produttivitàMSI, brand leader nel settore dei notebook per il gaming, la content creation e la produttività, ha annunciato in occasione dell’ultimo Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas un ampliamento della sua gamma di prodotti per aziende e professionisti, con l’introduzione delle nuove famiglie Venture e VenturePro.