Alta pressione porta sole persistente: ma il freddo continua - le previsioni Meteo

Dopo il maltempo della scorsa settimana, l'Italia si prepara a giorni di sole, sebbene con temperature rigide. Un'ondata di aria artica, tra le più intense degli ultimi vent'anni per alcune nazioni dell'Europa orientale, lambirà il nostro Paese, causando gelate mattutine.

Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, spiega che l'alta pressione non implica necessariamente caldo e cielo sereno. In inverno, spesso l'alta pressione porta freddo in pianura a causa dell'inversione termica: le temperature aumentano in montagna mentre l'aria fredda si accumula nelle pianure. In altri casi, l'alta pressione è associata a masse d'aria provenienti dalla Russia che spingono il gelo artico verso l'Italia. Nei prossimi giorni, sperimenteremo una combinazione di queste configurazioni, con gelo mattutino al Nord e, a tratti, sulla fascia adriatica fino a basse quote.

Sono previste gelate locali fino a mercoledì e temperature inferiori alla media stagionale, specialmente nelle prime ore del giorno, a causa dell'aria artica russa che sta colpendo i Balcani. Questa massa d'aria fredda scivolerà nei prossimi giorni, portando neve in pianura in Grecia, Turchia e persino in Siria, Libano, Israele e, sorprendentemente, in Egitto.

Le temperature minime attese in Pianura Padana si aggireranno intorno ai -3/-4°C, valori non eccezionali per febbraio ma in controtendenza rispetto al riscaldamento globale. È importante chiarire che l'alta pressione non significa sempre caldo e sole, e alcuni giorni con temperature sotto la media non annullano il problema dei cambiamenti climatici: il riscaldamento globale continua.

Nei prossimi giorni, l'alta pressione garantirà tempo asciutto quasi ovunque, dopo il maltempo associato al Ciclone di San Valentino. La settimana sarà stabile, con qualche piovasco in Sicilia e un po' di nuvolosità sparsa; durante il giorno, le temperature supereranno i 10-13°C al Centro e raggiungeranno i 16°C al Sud. Al Nord, inizialmente, le minime saranno sottozero in pianura e le massime intorno ai 5-6°C.

Un cambiamento significativo del tempo è previsto non prima di 7-8 giorni; probabilmente una perturbazione raggiungerà l'Italia tra il 24 e il 25 febbraio. Per ora, restiamo sotto la protezione dell'alta pressione che, però, non sempre porta caldo e sole.

Previsioni Meteo

Martedì 18: Al Nord, nubi irregolari con gelate al mattino; al Centro, più nubi sul versante adriatico; al Sud, molto nuvoloso con qualche piovasco su Calabria e Sicilia orientale.

Mercoledì 19: Al Nord, più nubi al Nord-Ovest, soleggiato al Nord-Est con gelate al mattino; al Centro, piovaschi sulla Toscana, più sole altrove; al Sud, piogge deboli su Sicilia e Calabria.

Giovedì 20: Al Nord, tanto sole dal pomeriggio; al Centro, nuvoloso, specie sulle tirreniche con piovaschi diffusi sul Lazio; al Sud, piovaschi irregolari sulle ioniche.

