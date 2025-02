Dungeons & Dragons: il 2024 Monster Manual è disponibile

Avventuratevi nel bestiario fantasy per eccellenza e completate ufficialmente la trilogia dei manuali base del 2024 con il 2024 Monster Manual, disponibile ovunque a partire da oggi!

I nuovi manuali base, il 2024 Player’s Handbook, la 2024 Dungeon Master’s Guide e il 2024 Monster Manual, hanno riscosso un successo strepitoso, tanto che sono già in cantiere le ristampe di ogni libro per poterne soddisfare la domanda.

Il 2024 Monster Manual è il bestiario definitivo ed è stato progettato per aiutare i Dungeon Master a trovare e inserire facilmente nelle proprie campagne le creature preferite, nuove e conosciute. Questa raccolta di 384 pagine offre accesso a più di 500 mostri, con illustrazioni straordinarie di quasi tutti i mostri, ed è stata accuratamente ridisegnata in modo che ogni blocco statistiche dei mostri sia più facile da gestire e da consultare. Che voi siate giocatori nuovi o esperti, il 2024 Monster Manual offre un bestiario delle creature note preferite dei fan, come draghi, giganti e mind flayer, nonché più di 85 mostri nuovi di zecca, tra cui l'arch hag, il blob of annihilation e il vampire nightbringer.

Scoprite tutto ciò che c’è da sapere sul 2024 Monster Manual guardando le interviste con i co-designer Jeremy Crawford e F. Wesley Schneider:

Tutto ciò che c'è da sapere sulle novità e le sorprese del 2024 MM

Scoprite i nuovi Draghi e le nuove Mostruosità

Scoprite i nuovi Non Morti

Che voi siate Dungeon Master o giocatori, nuove opportunità di gioco vi attendono e sono rese più facili dalla nuova trilogia di manuali base: dal giocare finalmente un nuovo personaggio sino al worldbuilding, e molto altro.

Il 2024 Monster Manual può essere acquistato su D&D Beyond, dove i giocatori possono trovare sia il libro fisico da ricevere direttamente a casa propria sia l'edizione digitale, giocabile sin da subito online su D&D Beyond. Può essere acquistato anche nei negozi di giochi locali e su Amazon.

