Dungeons & Dragons - Il nuovo Manuale del Giocatore è ora disponibile

Home / Social News / Dungeons & Dragons - Il nuovo Manuale del Giocatore è ora disponibile

Wizards of the Coast è entusiasta di annunciare l'uscita della guida definitiva per i giocatori della quinta edizione di Dungeons & Dragons, ora disponibile in italiano, francese, tedesco, e spagnolo. A partire da oggi, i fan possono godere di regole aggiornate per la creazione e l'avanzamento del personaggio, l'esplorazione, il combattimento, l'equipaggiamento, gli incantesimi e molto altro, nella loro lingua preferita.

Caratteristiche principali del nuovo Manuale del Giocatore:

Questo manuale completo di 384 pagine include gli ultimi aggiornamenti per tutti i giocatori, con:

12 classi del personaggio con 48 sottoclassi, tra cui tre nuove sottoclassi: Sentiero dell'Albero del Mondo per i Barbari, Collegio della Danza per i Bardi e Circolo del Mare per i Druidi.

10 specie, 75 talenti e 16 background.

Più di 380 incantesimi, incluse nuove entusiasmanti aggiunte.

Il nuovo privilegio di classe Padronanza d’Armi, che offre una maggiore flessibilità e versatilità in combattimento.

Nuove opzioni per la creazione e l'utilizzo di strumenti.

Nuovi splendidi artwork per tutte le opzioni dei personaggi, le armi e gli equipaggiamenti.

Layout ottimizzato per una più semplice consultazione.

Dal suo lancio in inglese nel settembre 2024, il nuovo Manuale del Giocatore è diventato il prodotto di Dungeons & Dragons venduto più velocemente nei 50 anni di storia del gioco. Wizards of the Coast è entusiasta di portare quest'anno questa nuova serie di manuali di regolamento fondamentali a un numero ancora maggiore di fan in italiano, francese, tedesco e spagnolo.

Prossime uscite:

La Guida del Dungeon Master sarà disponibile in italiano, francese, tedesco e spagnolo il 26 giugno 2025.Il Manuale dei Mostri seguirà nel settembre 2025.

Dungeons & Dragons: Uscita Manuali in Europa

Annunciate le date di uscita del Manuale del Giocatore e della Guida del Dungeon Master per Italia, Francia, Germania e Spagna!Wizards of the Coast è entusiasta di annunciare le date di uscita dei due attesissimi titoli in arrivo per gli appassionati in italiano, francese, tedesco e spagnolo.

Dungeons & Dragons: il 2024 Monster Manual è disponibile

Avventuratevi nel bestiario fantasy per eccellenza e completate ufficialmente la trilogia dei manuali base del 2024 con il 2024 Monster Manual, disponibile ovunque a partire da oggi!I nuovi manuali base, il 2024 Player’s Handbook, la 2024 Dungeon Master’s Guide e il 2024 Monster Manual, hanno riscosso un successo strepitoso, tanto che sono già in cantiere le ristampe di ogni libro per poterne soddisfare la domanda.

Dungeons & Dragons - Vecna: L'Alba della Rovina in uscita oggi

Il famigerato lich Vecna sta tessendo un rituale per eliminare il bene, cancellare gli dèi e soggiogare tutti i mondi.