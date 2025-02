30° Anniversario di Warcraft – Annunciati gli ultimi biglietti

30° Anniversario di Warcraft – Annunciati gli ultimi biglietti per l’evento di Londra, il DJ set di Kristian Nairn e i Wind Rose

Sta per iniziare il Warcraft 30th Anniversary World Tour. La terza e ultima ondata di biglietti gratuiti per il primo evento a Londra sarà disponibile il 18 febbraio alle 16:00 sull’Hub eventi di Tixr. Il team di Warcraft chiama a raccolta tutti i campioni il 22 febbraio alla Soane Hall di Marylebone, Londra. Le porte apriranno alle 17:00 per una celebrazione degna di tre decenni di storia di Warcraft.

Gli sviluppatori sono anche entusiasti di annunciare che Kristian Nairn porterà la sua musica all’evento con un esclusivo DJ set. Kristian ha collaborato più volte con Blizzard, prestando la sua voce a diversi progetti e persino esibendosi in passato al BlizzCon. Insieme a lui ci saranno anche i Wind Rose, l’iconica band metal italiana.

Ecco solo un assaggio di cosa aspettarsi:

Sessioni di autografi con gli sviluppatori – Incontrate di persona gli sviluppatori di World of Warcraft Holly Longdale, Ion Hazzikostas e Maria Hamilton, e gli sviluppatori di Hearthstone Christian Scharling e Cora Georgiou. Servirà solamente la passione incontrastata dei fan, ai poster ci penserà il team di Warcraft

Musica dal vivo con i Wind Rose – la celebre band italiana famosa in tutto il mondo per il loro stile inconfondibile, salirà sul palco con i suoi fragorosi inni nanico-metal.

DJ Set – Kristian Nairn festeggerà insieme alla community di Warcraft con un set esclusivo.

Fortuna di Azeroth – Mettete alla prova la vostra fortuna e vincete premi epici dal Blizzard Gear Store, MSI, Razer e molti altri.

Taverna per incontri tra gilde e community – Ritrovate vecchi amici e stringete nuove alleanze.

Trading Post aperto per gli affari – Portate la vostra collezione di pin e scambiali con altri avventurieri.

Tesori esclusivi – Gadget e merchandise esclusivo per la tappa londinese del Warcraft 30th Anniversary World Tour.

Per ulteriori ondate di biglietti e informazioni sugli eventi in altre parti del mondo, i giocatori e gli appassionati sono inviatati a tenere d’occhio il Blog di Warcraft.

