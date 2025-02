Biglietti gratuiti per il 30° anniversario di Warcraft

Nuovi biglietti gratuiti per l'evento londinese del 30° anniversario di Warcraft disponibili da domani

La seconda ondata di biglietti gratuiti per la tappa europea del Warcraft 30th Anniversary World Tour sarà disponibile il 5 febbraio alle 16:00 direttamente dall’ Hub eventi di Tixtr . Questo sarà il primo di una serie di incontri che riuniranno i fan di tutti i giochi di Warcraft, da World of Warcraft, che ha recentemente festeggiato il suo 20° anniversario a Hearthstone, che celebra l’importante traguardo dei 10 anni, fino a Warcraft Rumble, giunto al suo primo anniversario. Durante l'evento, che si terrà alla Soane Hall, a Marylebone, Londra, si esibiranno anche i Wind Rose , iconica band metal italiana.

Di seguito un breve riassunto di ciò che ci aspetta:

Sessioni di autografi con gli sviluppatori - preparatevi a incontrare di persona gli sviluppatori di World of Warcraft Holly Longdale, Ion Hazzikostas e Maria Hamilton e gli sviluppatori di Hearthstone Christian Scharling e Cora Georgiou.

- preparatevi a incontrare di persona gli sviluppatori di World of Warcraft Holly Longdale, Ion Hazzikostas e Maria Hamilton e gli sviluppatori di Hearthstone Christian Scharling e Cora Georgiou. Musica dal vivo con i Wind Rose - la celebre band italiana famosa in tutto il mondo per il loro stile inconfondibile, salirà sul palco con i suoi fragorosi inni nanico-metal. Altri ospiti speciali saranno annunciati presto.

- la celebre band italiana famosa in tutto il mondo per il loro stile inconfondibile, salirà sul palco con i suoi fragorosi inni nanico-metal. Altri ospiti speciali saranno annunciati presto. Fortuna di Azeroth – si potrà mettere alla prova la propria fortuna e vincere premi epici da Blizzard Gear Store, MSI, Razer e altri ancora.

– si potrà mettere alla prova la propria fortuna e vincere premi epici da Blizzard Gear Store, MSI, Razer e altri ancora. Taverna per gli incontri - per incontrare i vecchi amici e stringere nuove alleanze.

- per incontrare i vecchi amici e stringere nuove alleanze. Trading Post aperto per gli affari - portate la vostra collezione di spille e scambiate con gli altri avventurieri!

- portate la vostra collezione di spille e scambiate con gli altri avventurieri! Borse regalo con tesori esclusivi di Londra.

con tesori esclusivi di Londra. Cibo, bevande e bottini personalizzati - perché ogni eroe ha bisogno di cibo e souvenir.

Per ulteriori release di biglietti e informazioni su altri eventi in tutto il mondo, i giocatori dovrebbero tenere d'occhio i canali regionali di Warcraft. Si consiglia di arrivare in tempo alla sede, poiché l'ingresso sarà concesso in base all'ordine di arrivo.

Biglietti gratuiti per festeggiare i 30 anni di Warcraft a Londra - Il tour mondiale per il 30° anniversario di Warcraft inizierà a Londra il 22 febbraio presso la Soane Hall, a Marylebone, a partire dalle 18:00. La partecipazione all'evento è gratuita, ma la capienza è limitata. La prima release dei biglietti è già live ed i giocatori potranno assicurarsi un posto accedendo a questo link: https://www.

Festeggia il 30° compleanno di Warcraft - I festeggiamenti per il 30° anniversario dell'universo di Warcraft proseguono con l'invito alla nostra community a partecipare con noi a uno dei sei raduni che si terranno in tutto il mondo.A partire da Londra, nel mese di febbraio, questi incontri a numero limitato raduneranno i fan di tutti i giochi Warcraft, da World of Warcraft, che ha recentemente festeggiato il suo 20° anniversario, a Hearthstone, che ha celebrato il 10° compleanno, fino a Warcraft Rumble.

La beta per PC di Warcraft Rumble è disponibile - Annunciata durante la Warcraft Direct, la beta per PC di Warcraft Rumble è ora disponibile. Grazie al completo supporto alle funzionalità cross-play, puoi affrontare Spedizioni, Incursioni e molte altre avventure di Azeroth su telefono e PC. È possibile accedere entro la fine di dicembre per sbloccare ricompense esclusive, tra cui un avatar dedicato per PC.