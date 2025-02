Firenze: uomo muore per esalazioni di monossido in camper, donna ricoverata

Un uomo di 64 anni, residente a Roccalbegna (Grosseto), è stato trovato morto all'interno di un camper a Firenze, nel parcheggio di fronte al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, in viale Pieraccini.

L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 18:25 del 16 febbraio 2025, dopo una segnalazione riguardante persone chiuse all'interno del veicolo. All'interno del camper è stata trovata anche una donna di 62 anni, che è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso per ricevere cure mediche.

I rilievi strumentali effettuati dai vigili del fuoco hanno evidenziato la presenza di monossido di carbonio, probabilmente sprigionato da una stufa a gas presente nel veicolo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso.

