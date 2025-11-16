Cuneo – Intossicazione da monossido in abitazione: muore donna di 69 anni

Una coppia di origine cinese è stata trovata in un edificio di via della Croce, a Revello, nel Cuneese, colpita da una grave intossicazione da monossido di carbonio.

La donna, 69 anni, è stata rinvenuta priva di vita all’interno dell’abitazione. Il marito, 75 anni, è stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza all’ospedale di Savigliano, dove è arrivato in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti necessari e per verificare l’origine della possibile fuga di monossido all’interno dell’edificio.