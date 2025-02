Domenica In celebra i protagonisti di Sanremo 2025

Oggi, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 14:00 su Rai1 e Rai Italia, Mara Venier conduce una puntata speciale di 'Domenica In' in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. L'evento vedrà la partecipazione di tutti i 29 artisti che hanno gareggiato nella 75ª edizione del Festival di Sanremo. Gli artisti si esibiranno nuovamente sul palco, accompagnati dai commenti di giornalisti del settore e ospiti speciali come Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e l'esperto di moda Beppe Angiolini. Tra gli ospiti, anche il giovane Samuele Parodi, undicenne siciliano noto come 'il tuttologo di Sanremo'.

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Olly e la sua canzone "Balorda nostalgia". Al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con "Volevo essere un duro", seguito da Brunori Sas con "L'albero delle noci". Fedez ha ottenuto il quarto posto con "Battito", mentre Simone Cristicchi si è posizionato quinto con "Quando sarai piccola".

Durante la serata finale, sono stati assegnati anche premi speciali:

Premio della Critica Mia Martini : Lucio Corsi con "Volevo essere un duro".

Premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior Composizione Musicale: Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola".

La puntata speciale di 'Domenica In' offrirà un'ulteriore occasione per rivivere le emozioni del Festival e ascoltare nuovamente le canzoni che hanno caratterizzato questa edizione.

