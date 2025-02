Domenica In del 2 febbraio 2025: omaggio alla storia di Sanremo con ospiti d'eccezione

Domenica 2 febbraio 2025, dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In" condotta da Mara Venier, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La trasmissione sarà dedicata alla storia del Festival di Sanremo, con la partecipazione di artisti che hanno segnato le passate edizioni della kermesse canora.

Gli ospiti musicali:

Bobby Solo

Donatella Rettore

Nicola Di Bari

Marina Occhiena

Mal

Pierdavide Carone

Antonella Bucci

Francesca Alotta

Alessandro Canino

In studio saranno presenti anche Marino Bartoletti e Alba Parietti in qualità di opinionisti, per condividere aneddoti e curiosità sul Festival.

Lucia Dominguin, figlia di Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Dominguin, racconterà la storia della sua famiglia e il legame con i fratelli Miguel Bosè e Paola Dominguin. Sarà accompagnata dal musicista e cantautore Giovanni Nuti, che eseguirà il brano "La canzone di Bimba", dedicato a Bimba Dominguin, scomparsa a 41 anni.

Infine, Michele Guardì interverrà per presentare il suo nuovo libro di poesie e racconti intitolato "Gisimunnu e altre croniche di Castroianni".

Per seguire la puntata in streaming, è possibile utilizzare la piattaforma RaiPlay.

