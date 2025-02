Parma-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming

La Roma affronta oggi, domenica 16 febbraio 2025, il Parma allo Stadio Ennio Tardini per la 25ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio nell'andata dei playoff di Europa League contro il Porto, la squadra di Claudio Ranieri mira a proseguire la scalata verso le posizioni europee. Il Parma, guidato da Fabio Pecchia, cerca punti cruciali per la salvezza, trovandosi attualmente in zona retrocessione con 20 punti. La partita è in programma alle ore 18:00.

Probabili formazioni

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Almqvist; Bonny.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk.

L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e disponibile anche su DAZN. Per lo streaming, è possibile seguire la partita su NOW, DAZN e tramite l'app Sky Go.

L'arbitro designato per la partita è Daniele Chiffi, con Simone Sozza al VAR.

Nei precedenti confronti in Serie A, Roma e Parma si sono affrontate 55 volte: 34 vittorie per la Roma, 11 per il Parma e 10 pareggi. La Roma ha vinto l'incontro d'andata con un netto 5-0.

Per i tifosi all'estero, la partita sarà visibile su Movistar+ in Spagna, su DAZN in Svizzera e su Paramount+ negli Stati Uniti.

La Roma, attualmente nona in classifica con 34 punti, punta a una vittoria per avvicinarsi alle zone europee. Il Parma, terzultimo con 20 punti, cerca di interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive per risalire in classifica.

Per ulteriori dettagli sulla partita e aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare le piattaforme ufficiali di Sky Sport e DAZN.

Serie A, 25ª giornata: probabili formazioni e big match in programma - Dopo gli impegni nei playoff di Champions ed Europa League, la Serie A torna protagonista con la 25ª giornata. L'anticipo di venerdì 14 febbraio vede il Bologna ospitare il Torino allo stadio Renato Dall'Ara. Sabato 15 febbraio, l'Atalanta affronterà il Cagliari in casa, mentre all'Olimpico si disputerà il big match tra Lazio e Napoli.

Serie A: Ecco le probabili formazioni della 24ª giornata - La Serie A si prepara per la 24ª giornata, che inizierà venerdì 7 febbraio con la sfida tra Juventus e Como all'Allianz Stadium. Sabato 8 febbraio, l'Atalanta affronterà in trasferta l'Hellas Verona, mentre il Milan sarà ospite dell'Empoli. Domenica 9 febbraio, il lunch match vedrà il Venezia sfidare la Roma; nel pomeriggio, la Lazio ospiterà il Monza allo Stadio Olimpico e il Napoli affronterà l'Udinese al Maradona.

Fiorentina-Inter: orario, formazioni e dove vederla in TV nel recupero della 14ª giornata di Serie A - Oggi, giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 20:45, Fiorentina e Inter si affrontano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il recupero della 14ª giornata di Serie A. La partita era stata interrotta il 1° dicembre 2024 al 16' del primo tempo, sullo 0-0, a causa di un'emergenza medica che aveva coinvolto il giocatore Edoardo Bove.