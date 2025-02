Doha: Berrettini affronta subito Djokovic nel tabellone senza Sinner

Il tennista italiano Matteo Berrettini esordirà contro Novak Djokovic nel primo turno dell'ATP 500 di Doha. Questo incontro arriva a seguito della squalifica di tre mesi di Jannik Sinner per un caso di Clostebol, dopo un accordo con la WADA. Berrettini e Djokovic si ritrovano in campo quasi quattro anni dopo la finale di Wimbledon 2021, dove il serbo prevalse in quattro set.

Nella stessa metà del tabellone, Carlos Alcaraz affronterà al primo turno il croato Marin Cilic. Un'eventuale semifinale potrebbe vedere opposti Djokovic e Alcaraz, dopo che il serbo ha eliminato lo spagnolo nei quarti dell'Australian Open. Nei quarti di finale, Alcaraz potrebbe incontrare Grigor Dimitrov. Daniil Medvedev, Alex de Minaur e Andrey Rublev, altri top 10 presenti in Qatar, sono nell'altra metà del tabellone e potrebbero sfidare Alcaraz solo in finale.

La sospensione di Sinner, in vigore dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, è stata concordata con la WADA dopo che il tennista è risultato positivo al Clostebol in marzo 2024. Sinner ha spiegato che la contaminazione è avvenuta inavvertitamente tramite il suo fisioterapista, che utilizzava uno spray contenente la sostanza proibita. Nonostante la squalifica, Sinner potrà tornare in tempo per il Roland Garros, previsto dal 25 maggio.

Il torneo di Doha, recentemente promosso a categoria ATP 500, si svolgerà dal 17 al 22 febbraio 2025 al Khalifa International Tennis & Squash Complex. Oltre a Djokovic, Alcaraz e Berrettini, il tabellone include altri top 10 come Medvedev, Rublev e Stefanos Tsitsipas, promettendo un evento di alto livello.

Sinner sospeso per tre mesi dopo accordo con la WADA sul caso Clostebol - Il tennista italiano Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo, è stato sospeso per tre mesi a seguito di un accordo con l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) riguardante una violazione delle norme antidoping. Nel marzo 2024, Sinner era risultato positivo al Clostebol, una sostanza proibita.

La WADA ribadisce: Richiesta di squalifica da uno a due anni per Jannik Sinner - La World Anti-Doping Agency (WADA) ha confermato la sua posizione riguardo al caso di Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, risultato positivo al Clostebol in due test effettuati a marzo 2024. In un'intervista a 'La Stampa', il portavoce della WADA, James Fitzgerald, ha dichiarato: "Come affermato a settembre, la WADA ritiene che la conclusione di 'nessuna colpa o negligenza' non fosse corretta secondo le norme vigenti, e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due anni.

PTPA: Sinner coinvolto in una disputa politica sul caso doping - La Professional Tennis Players Association (PTPA), fondata da Novak Djokovic, ha espresso una posizione decisa riguardo al caso di doping che coinvolge Jannik Sinner. Ahmad Nassar, direttore esecutivo della PTPA, ha dichiarato: "Il sistema antidoping dovrebbe colpire i tennisti che si dopano.