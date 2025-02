Sinner sospeso per tre mesi dopo accordo con la WADA sul caso Clostebol

Il tennista italiano Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo, è stato sospeso per tre mesi a seguito di un accordo con l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) riguardante una violazione delle norme antidoping. Nel marzo 2024, Sinner era risultato positivo al Clostebol, una sostanza proibita. La sospensione è iniziata il 9 febbraio e terminerà il 4 maggio 2025, permettendo al giocatore di tornare ad allenarsi ufficialmente dal 13 aprile. Di conseguenza, Sinner salterà i tornei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid, ma sarà in campo per gli Internazionali d'Italia a Roma, previsti dal 7 maggio. La WADA ha accettato la spiegazione di Sinner, secondo cui l'assunzione del Clostebol è avvenuta in modo non intenzionale a causa della negligenza di un membro del suo staff. Nonostante ciò, l'atleta è stato ritenuto responsabile per la negligenza del suo entourage, portando alla sospensione concordata.

In una dichiarazione ufficiale, Sinner ha espresso sollievo per la conclusione della vicenda, affermando che il caso lo tormentava da quasi un anno e che il processo avrebbe potuto protrarsi fino alla fine dell'anno. Ha inoltre riconosciuto l'importanza delle rigide regole della WADA come protezione per lo sport e ha accettato la sanzione di tre mesi su questa base.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, ha commentato l'accordo definendolo una "vergognosa ingiustizia" ma ha espresso soddisfazione per la fine dell'incubo per Sinner, permettendogli di pianificare il futuro e di tornare in campo agli Internazionali d'Italia.

La WADA ha ritirato il ricorso precedentemente presentato al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, riconoscendo che Sinner non aveva intenzione di imbrogliare e che l'esposizione al Clostebol non ha fornito alcun vantaggio in termini di prestazioni. Tuttavia, in base al Codice Mondiale Antidoping, l'atleta è ritenuto responsabile per la negligenza del suo staff, portando alla sospensione concordata di tre mesi.

Durante il periodo di sospensione, Sinner non potrà partecipare a competizioni ufficiali ma potrà riprendere gli allenamenti il 13 aprile, in vista del ritorno alle competizioni agli Internazionali d'Italia. La sua posizione di numero uno del mondo rimane invariata fino all'inizio della stagione su terra battuta.

