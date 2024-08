Sinner - via da staff fisioterapista e preparatore atletico dopo caso Clostebol

Il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico, Umberto Ferrara non fanno più parte del team di Jannik Sinner.

Spettacolo - Il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico, Umberto Ferrara non fanno più parte del team di Jannik Sinner. A confermarlo all'Adnkronos è un portavoce del numero uno al mondo che in questi giorni sarà impegnato all'Us Open che spiega che Naldi e Ferrara "non fanno più parte del team" del campione italiano 23enne. Martedì Sinner incontrerà al primo turno l'americano, Mackenzie McDonald. La decisione di Sinner arriva dopo il caso della doppia positività al Clostebol a causa del contatto accidentale con il Trofodermin.