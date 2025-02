Milan-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, sabato 15 febbraio 2025, alle ore 20:45, il Milan affronterà l'Hellas Verona allo stadio San Siro per la 25ª giornata di Serie A. I rossoneri, guidati da Sergio Conceiçao, cercano riscatto dopo la sconfitta contro il Feyenoord nei playoff di Champions League, mentre la squadra di Paolo Zanetti punta a ottenere punti preziosi per la salvezza.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile anche su DAZN. Sarà possibile seguirla in streaming su NOW, DAZN e tramite l'app Sky Go.

Feyenoord-Milan Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Dopo la vittoria contro l'Empoli in campionato, il Milan si prepara per l'Europa. Oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, i rossoneri affrontano il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League al Feyenoord Stadium di Rotterdam, con calcio d'inizio alle 21:00.

Ibrahimovic critica le decisioni arbitrali: Rispetto per il Milan, lettera all'AIA in arrivo - Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ha espresso insoddisfazione per le recenti decisioni arbitrali durante la partita di Serie A contro l'Empoli. In particolare, ha criticato l'intervento di Liberato Cacace su Kyle Walker, ritenendo che avrebbe potuto causare un infortunio grave al giocatore inglese.

Empoli-Milan: doppia espulsione e vittoria rossonera con Leao e Gimenez - Nella partita tra Empoli e Milan, conclusasi 0-2, l'episodio chiave si è verificato al 65' con l'espulsione di Luca Marianucci. In precedenza, il Milan era rimasto in dieci uomini a causa dell'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione. Sul risultato di 0-0, dopo un contrasto a centrocampo, l'attaccante rossonero Santiago Gimenez è caduto a terra.