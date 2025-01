Napoli-Hellas Verona: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Il Napoli si prepara ad affrontare l'Hellas Verona nella 20ª giornata della Serie A 2024/2025. La partita è in programma oggi, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

La squadra partenopea, guidata da Antonio Conte, occupa attualmente il primo posto in classifica con 44 punti, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Il Napoli ha segnato 30 gol e ne ha subiti 12, con Romelu Lukaku come miglior marcatore a quota 7 reti.

L'Hellas Verona, allenato da Paolo Zanetti, si trova al 17º posto con 19 punti, ottenuti grazie a 6 vittorie, 1 pareggio e 12 sconfitte. La squadra veneta ha realizzato 24 gol e ne ha incassati 42; il loro miglior realizzatore è Casper Tengstedt con 6 reti.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3):- Portiere: Meret- Difensori: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera- Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, McTominay- Attaccanti: Neres, Lukaku, Kvaratskhelia

Hellas Verona (3-4-2-1):- Portiere: Montipò- Difensori: Dawidowicz, Coppola, Ghilardi- Centrocampisti: Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric- Trequartisti: Suslov, Tengstedt- Attaccante: Sarr

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 20:30. Gli abbonati potranno seguire l'incontro sia in streaming sulla piattaforma DAZN che attraverso l'app disponibile su smart TV, smartphone e tablet.

Il Napoli punta a consolidare il primato in classifica, mentre l'Hellas Verona cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sarà una sfida importante per entrambe le squadre, con i partenopei che vogliono proseguire la striscia positiva e gli scaligeri determinati a invertire la rotta.

