Formentera in una settimana: cosa fare sull’isola paradisiaca delle Baleari

Formentera, la più piccola delle isole Baleari, è un vero gioiello del Mediterraneo, un'isola dove il tempo sembra rallentare e la natura regna sovrana. Conosciuta per le sue spiagge di sabbia bianca, le acque cristalline che ricordano i mari tropicali e un'atmosfera rilassata e bohémien, Formentera è la destinazione ideale per chi cerca una vacanza di una settimana all'insegna del relax, del sole, del mare e, perché no, anche dell'avventura. Che tu stia cercando un appartamento a Formentera per godere appieno della tua indipendenza o preferisca la comodità di un hotel, l'isola offre diverse soluzioni per tutte le esigenze.

Giorno 1: Esplorazione e relax sulla spiaggia di Ses Illetes

Appena arrivati a Formentera, la prima tappa obbligatoria è la spiaggia di Ses Illetes, considerata una delle più belle al mondo. Situata all'interno del Parco Naturale delle Saline, questa spiaggia offre sabbia finissima e acque turchesi, ideali per rilassarsi.

Nel pomeriggio, dopo aver goduto delle meraviglie di Ses Illetes, potete noleggiare una bicicletta o uno scooter per esplorare l'isola. Un giro panoramico vi condurrà fino a La Savina, il porto principale di Formentera, dove potrete godere di un suggestivo aperitivo al tramonto in uno dei tanti locali con vista sul mare.

Se sei alla ricerca di un'esperienza esclusiva, non perderti il celebre Can Carlitos, un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e dei cocktail raffinati. Lasciati deliziare dalle creazioni dello chef e ammira i colori infuocati del sole che scompare lentamente dietro l'orizzonte.

Giorno 2: Visita a Sant Francesc Xavier e Cala Saona

Iniziate la vostra giornata esplorando Sant Francesc Xavier, il cuore pulsante di Formentera. Passeggiate con calma tra le sue stradine acciottolate, ammirando le case bianche e i negozietti caratteristici. La chiesa fortificata del XVIII secolo, un tempo rifugio contro i pirati, merita una visita per la sua storia e la sua architettura unica. Dopo la passeggiata, concedetevi una colazione a km 0 in un bar locale. Il Cafe Matinal è un'ottima scelta, rinomato per i suoi prodotti freschi e le specialità locali.

Successivamente dirigetevi verso una delle spiagge più iconiche dell'isola: Cala Saona. Questa baia, circondata da scogliere e macchia mediterranea, offre un mare cristallino e sabbia dorata. Qui potrete nuotare nelle acque tranquille, noleggiare un kayak per esplorare la costa da una prospettiva diversa, oppure semplicemente rilassarvi al sole e godervi la brezza marina.

Quando il sole inizia a calare, Cala Saona si trasforma in uno scenario magico. I colori del cielo si fondono con quelli del mare, creando un'atmosfera indimenticabile. Per ammirare questo spettacolo, vi consigliamo di raggiungere il nuovissimo chiringuito Bocaboca. Da qui potrete godere di una vista mozzafiato su Ibiza e sugli isolotti circostanti, mentre sorseggiate un drink in attesa del tramonto.

Giorno 3: Esplorazione del faro di Cap de Barbaria

Iniziate la vostra giornata con una visita al suggestivo faro di Cap de Barbaria, uno dei luoghi più visitati di Formentera. Situato sulla punta meridionale dell'isola, questo faro offre un panorama mozzafiato sull'orizzonte sconfinato. Il paesaggio brullo e selvaggio che lo circonda, caratterizzato da scogliere frastagliate, crea un'atmosfera unica e suggestiva.

Dopo la visita al faro, dirigetevi verso la piccola Calò des Mort, una piccola cala nascosta, famosa per le sue acque cristalline e la sabbia bianca e fine. Immergersi nelle sue acque è una delle esperienze imperdibili da fare a Formentera.

Per cena, vi consigliamo di provare uno dei ristoranti locali, come per esempio il Restaurante Es Caló, situato nell’omonimo villaggio: il pesce freschissimo e preparato con ingredienti locali è solo una delle pietanze autentiche che potrete assaggiare in questo storico locale.

Giorno 4: Escursione al faro de la Mola e mercatini locali

La giornata inizia con una visita al faro de la Mola, situato sul punto più alto dell’isola. La vista da qui è spettacolare e l’atmosfera magica, specialmente se arrivate al mattino presto per evitare la folla. Costruito nel 1861 il faro è uno dei simboli di Formentera. È possibile visitare l’interno che ospita un interessante museo dedicato al territorio.

Nel pomeriggio esplorate i mercatini artigianali di Formentera, come quello di El Pilar de la Mola (aperto il mercoledì e la domenica) o quello serale di Sant Ferran. Qui potete trovare gioielli fatti a mano, abiti bohémien e souvenir unici. I mercatini sono un’occasione per conoscere da vicino l’artigianato locale ed immergersi maggiormente nel vivace ambiente artistico di Formentera. Spesso i mercatini sono animati da musica e spettacoli dal vivo, che creano un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Giorno 5: Snorkeling a Es Pujols e degustazione di cucina locale

Es Pujols è la zona più turistica di Formentera, ideale per trascorrere una giornata indimenticabile. La spiaggia di Es Pujols è perfetta per lo snorkeling, grazie alle sue piccole scogliere e ai fondali ricchi di vita marina, soprattutto in direzione di Punta Prima.

Dopo aver esplorato i dintorni, fermati in uno dei ristoranti tradizionali, come per esempio Sa Palmera, per assaggiare i piatti tipici come il "frit de polp" (frittura di polpo) o il "bullit de peix" (stufato di pesce).

La sera, il lungomare di Es Pujols si anima con bar e locali con musica dal vivo, offrendo una movimentata vita notturna.

Giorno 6: Gita in barca e spiagge segrete

Una delle esperienze imperdibili a Formentera è un'escursione in barca intorno all’isola. Potete noleggiare un gommone o unirvi a un tour organizzato per esplorare calette nascoste e godervi il mare senza folla.

Durante la vostra escursione, non mancate di fare tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi di Formentera. La spiaggia di Migjorn, con la sua sabbia bianca e le acque turchesi, è un vero e proprio gioiello. Qui potrete concedervi un bagno rinfrescante, prendere il sole e ammirare il panorama mozzafiato.

Un'altra tappa imperdibile sono le piscinette di Can Marroig, un complesso di piscine naturali create dalle rocce, dove potrete immergervi in acque cristalline e godere di un'esperienza unica e rilassante.

Giorno 7: Ultimi momenti di relax e shopping a La Savina

Dopo giorni di esplorazione, concedetevi il piacere di ritornare sulla vostra spiaggia preferita, quella che vi ha folgorato. Con il cuore colmo di gratitudine potrete scattare le ultime foto ricordo di questa magnifica terra chiamata Formentera.

Prima di lasciare questo paradiso, però, non dimenticate di fare un salto a La Savina, il vivace porticciolo dell'isola. Qui, tra le bancarelle colorate, potrete acquistare qualche souvenir autentico, un ricordo di questa esperienza unica.

Mentre vi preparate a lasciare Formentera, portate con voi la memoria di questo angolo di paradiso, la sua atmosfera magica, i suoi colori vividi, i suoi profumi inebrianti. E la promessa di tornare, un giorno, a vivere nuove avventure in questa isola che sa incantare chiunque la visiti.

