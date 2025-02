Chi è Settembre vincitore nelle Nuove Proposte di Sanremo

Andrea Settembre, in arte Settembre, ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Vertebre". Nato 24 anni fa a Napoli, Settembre ha partecipato a diversi talent show: nel 2011, a soli 10 anni, ha preso parte a "Io Canto"; nel 2019 è entrato nel team di Gigi D'Alessio a "The Voice of Italy"; nel 2023 ha raggiunto la semifinale di "X Factor" sotto la guida di Dargen D'Amico. Il suo brano "Vertebre" è un racconto autobiografico che ha riscosso successo sulle piattaforme social, superando i 6 milioni di stream su Spotify. Durante la finale, Settembre ha superato Alex Wyse, ex concorrente di "Amici", che si è esibito con il brano "Rockstar". Oltre alla vittoria, Settembre ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.

Sanremo 2025: Programma quarta serata con i duetti - Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, il Festival di Sanremo propone la tradizionale serata dedicata ai duetti e alle cover. Carlo Conti sarà affiancato sul palco dell'Ariston da Geppi Cucciari e Mahmood. Durante la serata, tutti i 29 artisti in gara si esibiranno reinterpretando brani celebri, accompagnati da ospiti speciali.

Samuele Parodi incanta Sanremo 2025 con la sua conoscenza enciclopedica del Festival - Samuele Parodi, undicenne originario di Zafferana Etnea (Catania), è salito sul palco del Teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti. Nonostante la giovane età, Samuele ha dimostrato una conoscenza approfondita della storia del Festival, rispondendo con precisione a domande su vincitori, conduttori e curiosità delle passate edizioni.

Sanremo 2025: Scaletta e programma della Terza Serata - Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, si svolgerà la terza serata del Festival di Sanremo. L'evento inizierà alle 20:40 su Rai 1 e RaiPlay. Durante la serata, si esibiranno 14 dei 29 artisti in gara, mentre verrà decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte.