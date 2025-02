Sanremo 2025: Programma quarta serata con i duetti

Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, il Festival di Sanremo propone la tradizionale serata dedicata ai duetti e alle cover. Carlo Conti sarà affiancato sul palco dell'Ariston da Geppi Cucciari e Mahmood. Durante la serata, tutti i 29 artisti in gara si esibiranno reinterpretando brani celebri, accompagnati da ospiti speciali. È prevista anche una "sorpresa incredibile", come anticipato dal conduttore al termine della terza serata.

Elenco dei Duetti e delle Cover:

Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (mix di "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè)

– Tributo a Roma (mix di "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè) Bresh con Cristiano De André – "Crêuza de mä" (Fabrizio De André)

– "Crêuza de mä" (Fabrizio De André) Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – "L'anno che verrà" (Lucio Dalla)

– "L'anno che verrà" (Lucio Dalla) Clara con Il Volo – "The Sound of Silence" (Simon & Garfunkel)

– "The Sound of Silence" (Simon & Garfunkel) Coma_Cose con Johnson Righeira – "L'estate sta finendo" (Righeira)

– "L'estate sta finendo" (Righeira) Fedez con Marco Masini – "Bella stronza" (Marco Masini)

– "Bella stronza" (Marco Masini) Francesca Michielin e Rkomi – "La nuova stella di Broadway" (Cesare Cremonini)

– "La nuova stella di Broadway" (Cesare Cremonini) Francesco Gabbani con Tricarico – "Io sono Francesco" (Tricarico)

– "Io sono Francesco" (Tricarico) Gaia con Toquinho – "La voglia, la pazzia" (Ornella Vanoni)

– "La voglia, la pazzia" (Ornella Vanoni) Giorgia con Annalisa – "Skyfall" (Adele)

– "Skyfall" (Adele) Irama con Arisa – "Say Something" (A Great Big World con Christina Aguilera)

– "Say Something" (A Great Big World con Christina Aguilera) Joan Thiele con Frah Quintale – "Che cosa c'è" (Gino Paoli)

– "Che cosa c'è" (Gino Paoli) Lucio Corsi con Topo Gigio – "Nel blu dipinto di blu" (Domenico Modugno)

– "Nel blu dipinto di blu" (Domenico Modugno) Marcella Bella con The Violin Twins – "L'emozione non ha voce" (Adriano Celentano)

– "L'emozione non ha voce" (Adriano Celentano) Massimo Ranieri con i Neri per Caso – "Quando" (Pino Daniele)

– "Quando" (Pino Daniele) Modà con Francesco Renga – "Angelo" (Francesco Renga)

– "Angelo" (Francesco Renga) Olly con Goran Bregovic and Wedding and Funeral Band – "Il pescatore" (Fabrizio De André)

– "Il pescatore" (Fabrizio De André) Rocco Hunt con Clementino – "Yes, I Know My Way" (Pino Daniele)

– "Yes, I Know My Way" (Pino Daniele) Rose Villain con Chiello – "Fiori rosa, fiori di pesco" (Lucio Battisti)

– "Fiori rosa, fiori di pesco" (Lucio Battisti) Sarah Toscano con Ofenbach – "Overdrive" (Ofenbach)

– "Overdrive" (Ofenbach) Serena Brancale con Alessandra Amoroso – "If I Ain’t Got You" (Alicia Keys)

– "If I Ain’t Got You" (Alicia Keys) Shablo con Guè, Joshua, Tormento e Neffa – "Aspettando il sole" (Neffa)

– "Aspettando il sole" (Neffa) Simone Cristicchi con Amara – "La cura" (Franco Battiato)

– "La cura" (Franco Battiato) The Kolors con Sal Da Vinci – "Rossetto e caffè" (Sal Da Vinci)

– "Rossetto e caffè" (Sal Da Vinci) Willie Peyote con Tiromancino (Federico Zampaglione) e Ditonellapiaga – "Un tempo piccolo" (Franco Califano)

– "Un tempo piccolo" (Franco Califano) Noemi e Tony Effe – "Tutto il resto è noia" (Franco Califano)

Le esibizioni saranno valutate attraverso il televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). L'artista più votato sarà proclamato vincitore della serata delle cover. Inoltre, verrà assegnato un premio alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

La serata inizierà intorno alle 20:40, subito dopo il PrimaFestival, e si concluderà intorno all'1:30. Oltre ai duetti, sono previsti ospiti come Benji & Fede, che si esibiranno sul Suzuki Stage in Piazza Colombo, e Paolo Kessisoglu con la figlia, che affronteranno in musica il tema degli hikikomori e delle difficoltà che affrontano oggi i giovani.

Per seguire la serata, sintonizzarsi su Rai 1 o in streaming su RaiPlay. La diretta radiofonica sarà disponibile su Rai Radio 2. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile seguire i canali social ufficiali del Festival utilizzando l'hashtag Sanremo2025.

