Il profumo delle mummie egiziane: una scoperta sorprendente

Recenti ricerche hanno rivelato che le mummie dell'antico Egitto emanano aromi piacevoli, descritti come legnosi, dolci e piccanti. Uno studio pubblicato sul 'Journal of the American Chemical Society' ha coinvolto restauratori del Museo Egizio del Cairo e scienziati di Slovenia, Polonia e Regno Unito.

Per la prima volta, l'odore delle mummie è stato analizzato sistematicamente utilizzando tecniche strumentali e sensoriali, tra cui un 'naso elettronico' e valutatori umani addestrati. Sono state esaminate nove mummie, fornendo indizi sui materiali impiegati nella mummificazione e sulle tecniche di conservazione adottate nei musei. Queste indagini mirano a proteggere i resti custoditi, preservandone anche il patrimonio olfattivo, e potrebbero consentire in futuro ai visitatori di vivere esperienze sensoriali inedite.

Per gli antichi egizi, la mummificazione era una pratica fondamentale per preservare il corpo e l'anima per l'aldilà, utilizzando oli, cere e balsami. L'olfatto era considerato un elemento chiave, poiché gli odori gradevoli erano associati alla purezza e alle divinità, mentre quelli sgradevoli indicavano corruzione e decadimento.

Oggi, a distanza di millenni, i restauratori descrivono spesso l'aroma delle mummie come "piacevole", risultato dell'uso di oli di pino, cedro e ginepro, resine come mirra e incenso, e cere. I ricercatori hanno utilizzato un gascromatografo abbinato a uno spettrometro di massa per misurare le sostanze chimiche emesse dalle mummie. Un gruppo di esperti è stato formato per descrivere gli odori in termini di qualità, intensità e piacevolezza. Questo approccio ha permesso di distinguere se un composto olfattivo derivava dal reperto archeologico, da prodotti di conservazione, da pesticidi aggiunti successivamente o dal naturale deterioramento dei resti. La ricerca ha indicato che l'esame dell'odore è un metodo efficace e non invasivo per analizzare chimicamente i reperti antichi.

Questa innovativa ricerca aiuta a pianificare meglio la conservazione e a comprendere i materiali utilizzati nell'imbalsamazione, aggiungendo un ulteriore livello di dati utili ad arricchire l'esposizione museale delle mummie. In futuro, il team lavorerà a una ricostruzione contemporanea dell'odore delle mummie, permettendo al pubblico di sperimentare questo importante aspetto del patrimonio egiziano e di avvicinarsi alle pratiche di imbalsamazione in modo coinvolgente.