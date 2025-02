GeForce NOW accoglie Warner Bros. Games

Scopri la celebre trilogia del Cavaliere Oscuro, tra i sette nuovi titoli di questa settimana, insieme al debutto di Sid Meier's Civilization VII, mentre proseguono i festeggiamenti per il quinto anniversario di GeForce NOW!

In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA annuncia l'espansione della libreria più famosa del cloud gaming, con l'ingresso di Warner Bros. Games nel cloud, mentre proseguono le celebrazioni per il nostro quinto anniversario di GeForce NOW. Una collaborazione perfetta per gli amanti dei videogiochi, con l'acclamata serie "Batman: Arkham" in prima linea.

Preparatevi a tuffarvi nelle strade oscure di Gotham City e a vivere le avventure del Cavaliere Oscuro come mai fatto prima d'ora, il tutto dalla comodità del cloud!

Arkham Asylum Game of the Year Edition, Batman: Arkham City Game of the Year Edition e Batman: Arkham Knight Premium sono i giochi di azione e avventura di Rocksteady e Warner Bros. Games, caratterizzati da combattimenti fluidi, meccaniche stealth, lavoro investigativo e una ricca trama ispirata ai fumetti. Entrate nell'ambientazione oscura e suggestiva di Gotham in Arkham Asylyum, dove Batman deve fermare la presa di controllo caotica del manicomio da parte del Joker. Arkham City colloca Batman in un vasto distretto carcerario open-world di Gotham City, affrontando tantissimi cattivi iconici. Arkham Knight conclude la trilogia con il misterioso Cavaliere di Arkham e un'epica resa dei conti.

Questa settimana NVIDIA ha anche annunciato il lancio dell'attesissimo Sid Meier's Civilization VII, il rivoluzionario gioco di strategia 4X di 2K che introduce un sistema a tre epoche in cui i giocatori possono far evolvere le loro civiltà attraverso l'Antichità, l'Esplorazione e l'Età Moderna. Costruite imperi e combattete guerre su tutti i dispositivi giocando dal cloud.

Preparatevi per il fine settimana all’insegna del gaming con 7 nuovi giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW:

Sid Meier’s Civilization VII (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store, Feb. 11)

Legacy: Steel & Sorcery (nuovo lancio su Steam, Feb. 12)

F1 Manager 2024 (nuovo lancio su Epic Games Store, Free Feb. 13)

Tomb Raider IV-VI Remastered (nuovo lancio su Steam, Feb. 14)

Batman: Arkham Asylum - Game of the Year Edition (Steam ed Epic Games Store)

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition (Steam ed Epic Games Store)

Batman: Arkham Knight (Steam ed Epic Games Store)

