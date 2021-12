WARNER BROS. GAMES E DC ANNUNCIANO WONDER WOMAN

Il nuovo videogioco open world di avventura e azione da Monolith Productions

Con l’iconica super eroina DC

Warner Bros. Games ha annunciato un nuovo videogioco open world action-adventure in terza persona con l’amata e iconica super eroina della DC: Wonder Woman. Sviluppato da Monolith Productions, creatori dell’acclamato La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor™ e il suo seguito La Terra di Mezzo™: L'Ombra della Guerra™, questo gioco single player offrirà una storia originale ambientata nell’universo DC, che darà ai giocatori la possibilità di vestire i panni di Diana di Themyscira e di combattere per riunire la sua famiglia di amazzoni con la gente del mondo moderno. Sviluppato con il Sistema Nemesis, nel percorso che porterà Diana da eroina combattente a vero leader i giocatori potranno stringere legami profondi sia con i nemici che con gli alleati.

“Wonder Woman è tra i più iconici super eroi della DC in assoluto. Si batte per la verità, la giustizia e l’uguaglianza da oltre 80 anni, e siamo orgogliosi di creare un nuovo entusiasmante capitolo di gioco nella storia di questo personaggio leggendario”, ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. “La talentuosa squadra di Monolith Productions sta sfruttando le proprie capacità per offrire ai giocatori un gioco su Wonder Woman che sarà diverso da qualunque altra cosa abbiano mai provato”.

“In Monolith Productions crediamo che le storie guidate dai giocatori abbiano il potere di unire le persone. Le storie che i nostri giocatori condividono ci ispirano ogni giorno e siamo onorati di accompagnarli in un viaggio unico e personale, guidato dai valori incarnati da Wonder Woman”, ha affermato David Hewitt, vicepresidente e direttore di Monolith Productions. “Il Sistema Nemesis alza il livello delle storie guidate dalle scelte dai giocatori e siamo entusiasti di far progredire il genere open world grazie all’unione di azione sfrenata e narrazione ingegnosa, così da creare un gioco di Wonder Woman che vorranno giocare tutti”.

